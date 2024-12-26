tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 13:14

Published 26 декабря, 13:14

Modified 26 декабря, 13:16

Updated 26 декабря, 13:16

Чем заменить картошку в оливье: новогодние эксперименты с любимым салатом

Чем заменить картошку в оливье: новогодние эксперименты с любимым салатом

26 декабря 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Невозможно представить Новый год без салата оливье! К сожалению, некоторые с грустью отказываются от любимого блюда, так как считают его слишком жирным и калорийным. Но стоит ли идти на такие жертвы? Попробуйте поэкспериментировать и заменить самые «тяжелые» компоненты.

Одним из таких ингредиентов по праву считается картофель. Блюда с большим количеством этого корнеплода противопоказаны людям с сахарным диабетом и предрасположенностью к отекам. Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с «АиФ» предложила использовать вместо него авокадо.

Замена картофеля на авокадо в классическом салате оливье может значительно изменить его вкус и текстуру, но в лучшую сторону. Авокадо обладает мягкой маслянистой структурой и нежным ореховым вкусом, что придаст блюду новую сливочную нотку.

На Новый год заготовила тонны домашнего майонеза для салатов: полезно и вкусно
Узнать подробнее

Авокадо гораздо мягче картофеля, и его кремовая текстура создаст более мягкий контраст с остальными ингредиентами. Кроме того, нежный ореховый вкус авокадо может дополнить другие компоненты салата, особенно майонез и горошек.

Заморский плод более калорийный продукт, чем картофель. Так, в 100 г авокадо содержится около 160 калорий, в то время как в 100 г картофеля — около 77 калорий. Однако, жиры авокадо считаются полезными. А еще авокадо богато мононенасыщенными жирами, витаминами, особенно витамином E и K, а также клетчаткой, что делает его более полезным для здоровья.

Фото: freepik.com

В целом, такая замена сделает салат более питательным и, возможно, немного более насыщенным по вкусу. Это может стать интересным кулинарным экспериментом, особенно для тех, кто ищет более легкие и полезные альтернативы традиционным рецептам.

Софья Кованова также призвала россиян не бояться экспериментировать с любыми салатами.

В «Мимозе» и «Шубе» картофель можно заменить на отварную цветную капусту, в, а «Оливье» — на авокадо. Рыбу для салатов лучше брать отварную, а не консервированную или соленую. Колбасу стоит заменить отварной куриной грудкой, — отметила эксперт.

Ранее шеф-повар Келли Скотт раскрыла секрет хрустящей корочки в жареной картошке.

Как приготовить оливье на Новый год: классический салат, необычные и постные рецепты
Узнать подробнее
Читайте также:
Картошку с хрустящей корочкой так не пожарить: шеф-повар назвал всеобщую ошибкуПроросшая картошка: съесть или выкинуть — доктор медицины дал однозначный ответШеф-повара картошку для салатов не варят: как ее готовить, чтобы не превратить в пюре
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Польза#Оливье#Картошка#Салат#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Калорийность#Авокадо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика