Чем заменить картошку в оливье: новогодние эксперименты с любимым салатом

Posted 26 декабря, 13:14
Published 26 декабря, 13:14
Modified 26 декабря, 13:16
Updated 26 декабря, 13:16
Одним из таких ингредиентов по праву считается картофель. Блюда с большим количеством этого корнеплода противопоказаны людям с сахарным диабетом и предрасположенностью к отекам. Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с «АиФ» предложила использовать вместо него авокадо.
Замена картофеля на авокадо в классическом салате оливье может значительно изменить его вкус и текстуру, но в лучшую сторону. Авокадо обладает мягкой маслянистой структурой и нежным ореховым вкусом, что придаст блюду новую сливочную нотку.
Авокадо гораздо мягче картофеля, и его кремовая текстура создаст более мягкий контраст с остальными ингредиентами. Кроме того, нежный ореховый вкус авокадо может дополнить другие компоненты салата, особенно майонез и горошек.
Заморский плод более калорийный продукт, чем картофель. Так, в 100 г авокадо содержится около 160 калорий, в то время как в 100 г картофеля — около 77 калорий. Однако, жиры авокадо считаются полезными. А еще авокадо богато мононенасыщенными жирами, витаминами, особенно витамином E и K, а также клетчаткой, что делает его более полезным для здоровья.
В целом, такая замена сделает салат более питательным и, возможно, немного более насыщенным по вкусу. Это может стать интересным кулинарным экспериментом, особенно для тех, кто ищет более легкие и полезные альтернативы традиционным рецептам.
Софья Кованова также призвала россиян не бояться экспериментировать с любыми салатами.
В «Мимозе» и «Шубе» картофель можно заменить на отварную цветную капусту, в, а «Оливье» — на авокадо. Рыбу для салатов лучше брать отварную, а не консервированную или соленую. Колбасу стоит заменить отварной куриной грудкой, — отметила эксперт.
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