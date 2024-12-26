Чем заменить картошку в оливье: новогодние эксперименты с любимым салатом

Заморский плод более калорийный продукт, чем картофель. Так, в 100 г авокадо содержится около 160 калорий, в то время как в 100 г картофеля — около 77 калорий. Однако, жиры авокадо считаются полезными. А еще авокадо богато мононенасыщенными жирами, витаминами, особенно витамином E и K, а также клетчаткой, что делает его более полезным для здоровья.