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Posted 26 декабря, 08:57

Published 26 декабря, 08:57

Modified 26 декабря, 08:59

Updated 26 декабря, 08:59

Два человека погибли во время пожара в Березовском

Два человека погибли во время пожара в Березовском

26 декабря 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Старопышминск в Березовском загорелся частный дом, в котором погибли мать и сын. Происшествие случилось 25 декабря 2024 года.

Сообщается, что мужчине было 60 лет, его матери — 87 лет. Известно, что мужчина употреблял алкоголь и курил. В связи с этим одна из версий пожара — неосторожное обращение с огнем, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Точная причина возгорания и смерти двух человек в настоящий момент выясняются. Внешних признаков криминала нет. Предположительный очаг возгорания — терраса.

Напомним, 25 декабря 2024 года в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле загорелись три частных дома.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Смерть#Березовский#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК#Частные дома
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