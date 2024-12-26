Два человека погибли во время пожара в Березовском

Posted 26 декабря, 08:57
Published 26 декабря, 08:57
Modified 26 декабря, 08:59
Updated 26 декабря, 08:59
Сообщается, что мужчине было 60 лет, его матери — 87 лет. Известно, что мужчина употреблял алкоголь и курил. В связи с этим одна из версий пожара — неосторожное обращение с огнем, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Точная причина возгорания и смерти двух человек в настоящий момент выясняются. Внешних признаков криминала нет. Предположительный очаг возгорания — терраса.
Напомним, 25 декабря 2024 года в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле загорелись три частных дома.