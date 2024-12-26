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Posted 26 декабря, 12:46

Published 26 декабря, 12:46

Modified 26 декабря, 12:46

Updated 26 декабря, 12:46

Ефимов: Микроквартиры препятствуют формированию комфортной городской среды в Москве

Ефимов: Микроквартиры препятствуют формированию комфортной городской среды в Москве

26 декабря 2024, 12:46
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, объяснил причины запрета на возведение многоквартирных домов с микроквартирами.

По его мнению, подобные проекты не соответствуют концепции создания комфортной городской среды и могут вызвать нехватку необходимой инфраструктуры для жителей.

В беседе с представителями РБК чиновник подчеркнул, что строительство малогабаритных однокомнатных (площадью до 28 квадратных метров) и двухкомнатных (до 44 квадратных метров) квартир было запрещено. Дело в том, что городские власти опасаются, что в этом случае застройка столицы будет напоминать китайские города с их микроскопическим жильем.

Ефимов отметил, что можно строить и крошечные жилые помещения, но для снижения плотности населения на определенной территории необходимо уменьшить плотность самой застройки. Однако «растягивать город» или существенно уменьшать плотность застройки — экономически нецелесообразный подход.

Напомним, что запрет на строительство микроквартир в столице вступил в силу 1 августа. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Документ направлен на улучшение условий жизни горожан, проживающих в МКД.

По словам Ефимова, строительные нормы устанавливают минимальную площадь квартиры. В среднем в Москве на одну квартиру приходится чуть более двух человек. Строительство домов с большим количеством микроквартир приводит не к тому количеству жильцов, которое планировалось. Также при планировании социальной и транспортной инфраструктуры города и при принятии градостроительных решений учитывается количество жителей.

Ефимов отмечает, что минимальное регулирование не вызовет роста цен на жилье, так как микроквартиры были значительно дороже в пересчете на квадратный метр по сравнению с квартирами большей площади.

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