Ефимов: Микроквартиры препятствуют формированию комфортной городской среды в Москве

Posted 26 декабря, 12:46
Published 26 декабря, 12:46
Modified 26 декабря, 12:46
Updated 26 декабря, 12:46
По его мнению, подобные проекты не соответствуют концепции создания комфортной городской среды и могут вызвать нехватку необходимой инфраструктуры для жителей.
В беседе с представителями РБК чиновник подчеркнул, что строительство малогабаритных однокомнатных (площадью до 28 квадратных метров) и двухкомнатных (до 44 квадратных метров) квартир было запрещено. Дело в том, что городские власти опасаются, что в этом случае застройка столицы будет напоминать китайские города с их микроскопическим жильем.
Ефимов отметил, что можно строить и крошечные жилые помещения, но для снижения плотности населения на определенной территории необходимо уменьшить плотность самой застройки. Однако «растягивать город» или существенно уменьшать плотность застройки — экономически нецелесообразный подход.
Напомним, что запрет на строительство микроквартир в столице вступил в силу 1 августа. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Документ направлен на улучшение условий жизни горожан, проживающих в МКД.
По словам Ефимова, строительные нормы устанавливают минимальную площадь квартиры. В среднем в Москве на одну квартиру приходится чуть более двух человек. Строительство домов с большим количеством микроквартир приводит не к тому количеству жильцов, которое планировалось. Также при планировании социальной и транспортной инфраструктуры города и при принятии градостроительных решений учитывается количество жителей.
Ефимов отмечает, что минимальное регулирование не вызовет роста цен на жилье, так как микроквартиры были значительно дороже в пересчете на квадратный метр по сравнению с квартирами большей площади.