Ефимов: Микроквартиры препятствуют формированию комфортной городской среды в Москве

По словам Ефимова, строительные нормы устанавливают минимальную площадь квартиры. В среднем в Москве на одну квартиру приходится чуть более двух человек. Строительство домов с большим количеством микроквартир приводит не к тому количеству жильцов, которое планировалось. Также при планировании социальной и транспортной инфраструктуры города и при принятии градостроительных решений учитывается количество жителей.