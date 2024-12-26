Екатеринбургский детский сад обяжут установить звукоусиливающую аппаратуру

Облпрокуратура добилась судебного решения об обязательном оборудовании зала для концертных мероприятий в детском дошкольном учреждении №7 индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой. Это необходимо для обеспечения доступности образовательных услуг детям с нарушениями слуха в рамках национального проекта «Образование».