Екатеринбургский детский сад обяжут установить звукоусиливающую аппаратуру

Posted 26 декабря, 14:57
Published 26 декабря, 14:57
Modified 26 декабря, 14:59
Updated 26 декабря, 14:59
Облпрокуратура добилась судебного решения об обязательном оборудовании зала для концертных мероприятий в детском дошкольном учреждении №7 индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой. Это необходимо для обеспечения доступности образовательных услуг детям с нарушениями слуха в рамках национального проекта «Образование».
Суд признал бездействие детского сада незаконным. Решение суда пока не вступило в законную силу, но прокуратура проконтролирует его исполнение, сообщает ведомство.
Напомним, суд обязал директора детского сада в Туринске выполнить ремонт.