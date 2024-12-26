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Posted 26 декабря, 14:57

Published 26 декабря, 14:57

Modified 26 декабря, 14:59

Updated 26 декабря, 14:59

Екатеринбургский детский сад обяжут установить звукоусиливающую аппаратуру

Екатеринбургский детский сад обяжут установить звукоусиливающую аппаратуру

26 декабря 2024, 14:57
Фото: 1MI.
Екатеринбургский детский сад обяжут установить спецаппаратуру для детей с нарушениями слуха.

Облпрокуратура добилась судебного решения об обязательном оборудовании зала для концертных мероприятий в детском дошкольном учреждении №7 индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой. Это необходимо для обеспечения доступности образовательных услуг детям с нарушениями слуха в рамках национального проекта «Образование».

Суд признал бездействие детского сада незаконным. Решение суда пока не вступило в законную силу, но прокуратура проконтролирует его исполнение, сообщает ведомство.

Напомним, суд обязал директора детского сада в Туринске выполнить ремонт.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Екатеринбург#Инцидент#Детский сад
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