Екатеринбурженка из потерпевшего крушение самолета погибла

Posted 26 декабря, 07:32
Published 26 декабря, 07:32
Modified 26 декабря, 07:34
Updated 26 декабря, 07:34
Нармина Игидова появилась в списках погибших.
Она родилась в Баку, но большую часть жизни прожила на Среднем Урале. Рейсом, который стал для нее последним, она летела к родным в Азербайджан. Женщина также хотела заехать в гости к своей дочери в Нальчик.
Ранее она была в списках пропавших без вести. Муж и дети надеялись, что она жива.
Супруг погибшей сообщил изданию Е1, что женщину похоронят на родине, в Баку.
Напомним, житель Екатеринбурга отделался легким испугом при крушении самолета в Казахстане.