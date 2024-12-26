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Posted 26 декабря, 07:32

Published 26 декабря, 07:32

Modified 26 декабря, 07:34

Updated 26 декабря, 07:34

Екатеринбурженка из потерпевшего крушение самолета погибла

Екатеринбурженка из потерпевшего крушение самолета погибла

26 декабря 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney.
Погибла екатеринбурженка — пассажирка упавшего в Казахстане самолета.

Нармина Игидова появилась в списках погибших.

Она родилась в Баку, но большую часть жизни прожила на Среднем Урале. Рейсом, который стал для нее последним, она летела к родным в Азербайджан. Женщина также хотела заехать в гости к своей дочери в Нальчик.

Ранее она была в списках пропавших без вести. Муж и дети надеялись, что она жива.

Супруг погибшей сообщил изданию Е1, что женщину похоронят на родине, в Баку.

Напомним, житель Екатеринбурга отделался легким испугом при крушении самолета в Казахстане.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Крушение#Екатеринбург#Крушение самолета
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