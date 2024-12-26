Елка, пальмы и горки: в Нижнем Тагиле открыли ледовый городок

Posted 26 декабря, 14:05
Published 26 декабря, 14:05
Modified 26 декабря, 14:07
Updated 26 декабря, 14:07
На Театральной площади собралось несколько тысяч человек.
Сегодня я могу сказать, что все, что мы задумали, сбылось. И сбудется все и в 2025-м. Поэтому я от всей души хочу пожелать всем прежде всего крепкого здоровья, любви благополучия, удачи и мирного неба над головой. С наступающим Новым 2025-м годом! С праздником дорогие друзья! — поздравил собравшихся Владислав Пинаев.
На резной ледяной сцене выступили артисты из творческих коллективов дворца культуры «Юбилейный». Гостей праздника порадовали песнями, танцами и развлекательной программой. Затем под радостные крики и возгласы присутствующих зажглась главная елка Нижнего Тагила.
Сам ледовый городок в этом году необычный. Рядом с красавицей-елкой на площади стоят пальмы, так как темой городка стали приключения доктора Айболита, написанные Корнеем Чуковским.
Дети могут покататься на горках. Одну их них мастера превратили в пиратский корабль. Везде развешаны красивые гирлянды, радуют взгляды различные световые фигуры.
Для любителей коньков на проспекте Строителей залит большой каток, ставший уже в Нижнем Тагиле традиционным атрибутом ледяного городка. Вход для посетителей туда бесплатный.
Напомним, что на новогодние праздники учреждения культуры Нижнего Тагила подготовили более 200 мероприятий, спектаклей и концертов.