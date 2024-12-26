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Posted 26 декабря, 14:05

Published 26 декабря, 14:05

Modified 26 декабря, 14:07

Updated 26 декабря, 14:07

В Нижнем Тагиле торжественно открыли ледовый городок

Елка, пальмы и горки: в Нижнем Тагиле открыли ледовый городок

26 декабря 2024, 14:05
Фото: tagilcity.ru. В Нижнем Тагиле торжественно открыли ледовый городок

В Нижнем Тагиле торжественно открыли главный ледовый городок

26 декабря 2024 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле состоялось открытие ледового городка. Глава города Владислав Пинаев поздравил горожан с наступающим Новым годом.

На Театральной площади собралось несколько тысяч человек.

Сегодня я могу сказать, что все, что мы задумали, сбылось. И сбудется все и в 2025-м. Поэтому я от всей души хочу пожелать всем прежде всего крепкого здоровья, любви благополучия, удачи и мирного неба над головой. С наступающим Новым 2025-м годом! С праздником дорогие друзья! — поздравил собравшихся Владислав Пинаев.
Владислав Пинаев поздравил тагильчан с наступающим Новым годом.
Владислав Пинаев поздравил тагильчан с наступающим Новым годом.
Владислав Пинаев поздравил тагильчан с наступающим Новым годом.
Владислав Пинаев поздравил тагильчан с наступающим Новым годом.. Фото: tagilcity.ru

На резной ледяной сцене выступили артисты из творческих коллективов дворца культуры «Юбилейный». Гостей праздника порадовали песнями, танцами и развлекательной программой. Затем под радостные крики и возгласы присутствующих зажглась главная елка Нижнего Тагила.

Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле
Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле
Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле
Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле
Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле
Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле
Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле
Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Сам ледовый городок в этом году необычный. Рядом с красавицей-елкой на площади стоят пальмы, так как темой городка стали приключения доктора Айболита, написанные Корнеем Чуковским.

Дети могут покататься на горках. Одну их них мастера превратили в пиратский корабль. Везде развешаны красивые гирлянды, радуют взгляды различные световые фигуры.

Для детей в ледовом городке построили много горок
Для детей в ледовом городке построили много горок
Для детей в ледовом городке построили много горок
Для детей в ледовом городке построили много горок. Фото: tagilcity.ru

Для любителей коньков на проспекте Строителей залит большой каток, ставший уже в Нижнем Тагиле традиционным атрибутом ледяного городка. Вход для посетителей туда бесплатный.

Напомним, что на новогодние праздники учреждения культуры Нижнего Тагила подготовили более 200 мероприятий, спектаклей и концертов.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#Открытие#Ледовый городок#Владислав Пинаев#Новогодняя елка#Поздравления#Екатеринбург
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