ФСИН опубликовал фото сбежавших из исправцентра граждан

Posted 26 декабря, 12:23
Published 26 декабря, 12:23
Modified 26 декабря, 12:25
Updated 26 декабря, 12:25
Отдел розыска ФСИН Свердловской области 25 декабря провел задержание трех граждан, покинувших исправительный центр в Нижнем Тагиле.
Напомним, о пропаже мужчин стало известно 23 декабря.
Одного из беглецов нашли в Екатеринбурге, позднее второго задержали там же, а третий гражданин находился в Нижнем Тагиле.
При задержании ни один из самовольно отлучившихся из ИЦ сопротивления не оказал.
ГУ ФСИН по региону опубликовало снимки пойманных осужденных. В ведомстве, ответственном за исполнение наказаний, напомнили, что в исправительных центрах режим пребывания осужденных отличается от более строгих условий содержания — там нет вооруженной охраны, а находящиеся в ИЦ граждане имеют свободу перемещения и имеют право покидать территорию ИЦ, но возвращаться.
О поимке беглецов стало известно вечером среды.