ФСИН опубликовал фото сбежавших из исправцентра граждан

ГУ ФСИН по региону опубликовало снимки пойманных осужденных. В ведомстве, ответственном за исполнение наказаний, напомнили, что в исправительных центрах режим пребывания осужденных отличается от более строгих условий содержания — там нет вооруженной охраны, а находящиеся в ИЦ граждане имеют свободу перемещения и имеют право покидать территорию ИЦ, но возвращаться.