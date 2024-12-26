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Posted 26 декабря, 12:23

Published 26 декабря, 12:23

Modified 26 декабря, 12:25

Updated 26 декабря, 12:25

ФСИН опубликовал фото сбежавших из исправцентра граждан

ФСИН опубликовал фото сбежавших из исправцентра граждан

26 декабря 2024, 12:23
Фото: 1MI.
Управление ГУФСИН по Свердловской области опубликовало снимки задержанных граждан, покинувших исправительный центр в Нижнем Тагиле.

Отдел розыска ФСИН Свердловской области 25 декабря провел задержание трех граждан, покинувших исправительный центр в Нижнем Тагиле.

Напомним, о пропаже мужчин стало известно 23 декабря.

Одного из беглецов нашли в Екатеринбурге, позднее второго задержали там же, а третий гражданин находился в Нижнем Тагиле.

При задержании ни один из самовольно отлучившихся из ИЦ сопротивления не оказал.

Фото: ГУ ФСИН России по Свердловской области

ГУ ФСИН по региону опубликовало снимки пойманных осужденных. В ведомстве, ответственном за исполнение наказаний, напомнили, что в исправительных центрах режим пребывания осужденных отличается от более строгих условий содержания — там нет вооруженной охраны, а находящиеся в ИЦ граждане имеют свободу перемещения и имеют право покидать территорию ИЦ, но возвращаться.

О поимке беглецов стало известно вечером среды.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Розыск#Исправительная колония#Уголовный розыск#ФСИН#Екатеринбург#Исправительный центр
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