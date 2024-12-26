Как очистить воду без фильтра и кипячения: будет прозрачнее слезы — доступно каждому

Оставьте воду в покое на некоторое время, чтобы гравитация сделала свое дело. Частицы грязи, песка и других примесей начнут оседать на дно. Обычно процесс занимает от нескольких часов до суток. После того большая часть взвесей осядет, осторожно слейте верхние слои воды в другую чистую емкость, стараясь не взболтать осадок. Можно использовать трубку или наклонять бутылку медленно.