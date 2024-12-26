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Posted 26 декабря, 10:04

Published 26 декабря, 10:04

Modified 26 декабря, 10:06

Updated 26 декабря, 10:06

Как очистить воду без фильтра и кипячения: будет прозрачнее слезы — доступно каждому

Как очистить воду без фильтра и кипячения: будет прозрачнее слезы — доступно каждому

26 декабря 2024, 10:04
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Не секрет, что в больших городах из-под кранов течет вода не самого лучшего качества. Если у вас нет фильтра или других специальных приспособлений для очистки, попробуйте воспользоваться простейшими бытовыми лайфхаками.

Способ №1: отстаивание

Это один из простейших методов очистки воды, позволяющий удалить крупные частицы и осадок. Такой метод часто используется в бытовых условиях или на местах без доступа к более сложным системам фильтрации.

Используйте чистую и прозрачную емкость, например, стеклянную банку или пластиковую бутылку. Это позволит вам наблюдать за процессом. Налейте воду в емкость. Постарайтесь, чтобы уровень воды был не слишком высок, чтобы ничего не мешало осаждению частиц.

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Оставьте воду в покое на некоторое время, чтобы гравитация сделала свое дело. Частицы грязи, песка и других примесей начнут оседать на дно. Обычно процесс занимает от нескольких часов до суток. После того большая часть взвесей осядет, осторожно слейте верхние слои воды в другую чистую емкость, стараясь не взболтать осадок. Можно использовать трубку или наклонять бутылку медленно.

Однако нужно помнить, что отстаивание эффективно удаляет только крупные частицы и механические примеси, но не избавляет от растворенных веществ и микроорганизмов. Поэтому для питья рекомендуется дополнительно проводить дезинфекцию или использовать комплексные методы очистки.

Способ №2: заморозка

Этот метод может быть полезен для удаления некоторых загрязняющих веществ, однако от тяжелых металлов и химических примесей таким образом вы не избавитесь.

Водопроводная вода в больших городах зачастую не пригодна для питья
Водопроводная вода в больших городах зачастую не пригодна для питья. Фото: 1MI

Налейте загрязненную воду в контейнер, который можно поместить в морозильник, поместите его в морозилку и оставьте его там до тех пор, пока большая часть воды не замерзнет. Чистая вода замораживается быстрее, чем вода с примесями, поскольку загрязнения снижают температуру замерзания.

Как только большая часть воды превратится в лед, достаньте контейнер из морозильника. Вода, которая осталась незамерзшей, скорее всего, содержит большинство примесей. Вылейте эту жидкость.

Дайте ледяному блоку оттаять — после разморозки вода будет более чистой. Вы можете дополнительно профильтровать получившуюся воду с помощью бытового угольного фильтра, чтобы улучшить ее качество.

Хотя описанные методы могут быть полезны в качестве временного решения, они не заменят современные системы фильтрации. Для обеспечения постоянного доступа к качественной питьевой воде рекомендуется приобрести специализированный фильтр, — напоминают эксперты портала Pogovorim.by.

Ранее эксперты рассказали, как бутылка с ледяной водой помогает снизить счета за отопление.

Источник: pogovorim.by.

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