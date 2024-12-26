Как пожарить замороженные котлеты: золотые правила для золотистой корочки

Posted 26 декабря, 09:23
Published 26 декабря, 09:23
Modified 26 декабря, 09:25
Updated 26 декабря, 09:25
Хотя можно готовить котлеты прямо из заморозки, лучше всего разморозить их заранее. Это можно сделать, оставив их в холодильнике на несколько часов или на ночь. Если времени нет, воспользуйтесь режимом размораживания в микроволновой печи.
Возьмите сковороду с толстым дном и разогрейте ее на среднем огне. Добавьте небольшое количество масла (растительного или оливкового), чтобы котлеты не прилипали.
Выложите размороженные котлеты на горячую сковороду. Обжаривайте их на среднем огне. Если котлеты толстые, то лучше использовать медленный огонь, чтобы они успели прожариться внутри.
Слишком сильный нагрев обжигает корочку, оставляя середину сырой, — пишет ИА Nord-news.
Накройте сковороду крышкой. Это позволит создать эффект «духовки», помогая котлетам прожариться более равномерно.
Через 5-7 минут переверните котлеты, используя лопатку. Закройте крышкой и продолжайте готовить. Следите, чтобы поверхность была золотистой и румяной.
Разрежьте одну из котлет пополам, чтобы убедиться, что она полностью прожарилась внутри. Внутри не должно быть розового или красного цвета.
Приготовление в духовке
Для уверенности, что котлеты полностью приготовились, можно отправить их в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут после обжаривания на сковороде.
Ранее кулинар раскрыла секрет сочных котлет, для приготовления которых требуется всего лишь горсть фарша.
Источник: nord-news.ru.