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Posted 26 декабря, 09:23

Published 26 декабря, 09:23

Modified 26 декабря, 09:25

Updated 26 декабря, 09:25

Как пожарить замороженные котлеты: золотые правила для золотистой корочки

Как пожарить замороженные котлеты: золотые правила для золотистой корочки

26 декабря 2024, 09:23
Фото: freepik.com.
Рубрика
Еда и напитки
Замороженные котлеты часто пригорают снаружи, а внутри не пропекаются. Эксперты открыли золотые правила приготовления таких полуфабрикатов.

Разморозьте котлеты

Хотя можно готовить котлеты прямо из заморозки, лучше всего разморозить их заранее. Это можно сделать, оставив их в холодильнике на несколько часов или на ночь. Если времени нет, воспользуйтесь режимом размораживания в микроволновой печи.

Приготовьте сковороду

Возьмите сковороду с толстым дном и разогрейте ее на среднем огне. Добавьте небольшое количество масла (растительного или оливкового), чтобы котлеты не прилипали.

Чтобы котлеты получились сочными и не пригорели, выбирайте правильную сковороду
Чтобы котлеты получились сочными и не пригорели, выбирайте правильную сковороду. Фото: freepik.com

Обжарьте котлеты

Выложите размороженные котлеты на горячую сковороду. Обжаривайте их на среднем огне. Если котлеты толстые, то лучше использовать медленный огонь, чтобы они успели прожариться внутри.

Слишком сильный нагрев обжигает корочку, оставляя середину сырой, — пишет ИА Nord-news.

Закройте крышкой

Накройте сковороду крышкой. Это позволит создать эффект «духовки», помогая котлетам прожариться более равномерно.

Переворачивайте котлеты

Через 5-7 минут переверните котлеты, используя лопатку. Закройте крышкой и продолжайте готовить. Следите, чтобы поверхность была золотистой и румяной.

Проверка готовности

Разрежьте одну из котлет пополам, чтобы убедиться, что она полностью прожарилась внутри. Внутри не должно быть розового или красного цвета.

Приготовление в духовке

Для уверенности, что котлеты полностью приготовились, можно отправить их в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут после обжаривания на сковороде.

Ранее кулинар раскрыла секрет сочных котлет, для приготовления которых требуется всего лишь горсть фарша.

Источник: nord-news.ru.

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