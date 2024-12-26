Картошку с хрустящей корочкой так не пожарить: шеф-повар назвал всеобщую ошибку

На самом деле, их несколько. Во-первых, картофель содержит много воды. Если ломтики не обсушить перед жаркой, они будет выделять влагу, что помешает образованию корочки. Лучше всего нарезать картофель и оставить его на бумажном полотенце на некоторое время или даже полчаса, чтобы впиталась лишняя жидкость.