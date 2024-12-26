Картошку с хрустящей корочкой так не пожарить: шеф-повар назвал всеобщую ошибку

Posted 26 декабря, 12:24
Published 26 декабря, 12:24
Modified 26 декабря, 12:26
Updated 26 декабря, 12:26
Золотистая жареная корочка на картошке — что может быть вкуснее! Но почему-то во многих случаях вместо ровных ломтиков мы получаем бледное и неаппетитное месиво. В чем же причина?
На самом деле, их несколько. Во-первых, картофель содержит много воды. Если ломтики не обсушить перед жаркой, они будет выделять влагу, что помешает образованию корочки. Лучше всего нарезать картофель и оставить его на бумажном полотенце на некоторое время или даже полчаса, чтобы впиталась лишняя жидкость.
Во-вторых, для достижения хрустящей корочки масло должно быть достаточно горячим. Если температура масла слишком низкая, картошка будет вариться, а не жариться, что не позволит образоваться корочке. Температуру масла можно проверить, опустив в него маленький кусочек картофеля: если он начинает шипеть и пузыриться, можно добавлять остальные куски.
В-третьих, если в сковороде слишком много картошки, она будет готовиться неравномерно. Лучше жарить картошку партиями, чтобы обеспечить достаточное пространство между ломтиками. В-четвертых, если картошку слишком часто переворачивать, она не успеет подрумяниться и образовать корочку. Дайте ей хорошенько прожариться с одной стороны, прежде чем перевернуть.
Шеф-повар Келли Скотт знает еще одну причину, из-за которой даже при соблюдении всех условий картошка не жарится, а варится — все дело в высоком содержании крахмала.
Если картошку отварить в течение 3–5 минут перед обжариванием, она гарантированно получит аппетитную корочку. В процессе варки из корнеплода уходит лишний крахмал. Благодаря этому ничто не разваливается, не размокает и не прилипает к сковородке или противню, — раскрывает лайфхак известного эксперта портал «Едим дома».
Готовьте с удовольствием и балуйте своих близких вкусными и красивыми блюдами!
Ранее мы раскрыли рецепт вкусной золотистой корочки мясных котлет.