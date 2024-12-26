Мэр Ирбита рассказал, почему нарядили в костюмы скульптуры Ленина и Екатерины Великой

Posted 26 декабря, 07:13
Published 26 декабря, 07:13
Modified 26 декабря, 07:15
Updated 26 декабря, 07:15
По словам Юдина, идею предложили во время совещания с руководителями культурных организаций города. Кто именно стал автором инициативы — не сообщается. Мэр также отметил, что целью было создать праздничное настроение, пишет Ура.ру.
Кроме того, глава муниципалитета отметил, что подобная практика есть и в других городах.
Напомним, «наряженные» памятники заметили местные жители и рассказали об увиденном в соцсетях.