tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 07:13

Published 26 декабря, 07:13

Modified 26 декабря, 07:15

Updated 26 декабря, 07:15

Мэр Ирбита рассказал, почему нарядили в костюмы скульптуры Ленина и Екатерины Великой

Мэр Ирбита рассказал, почему нарядили в костюмы скульптуры Ленина и Екатерины Великой

26 декабря 2024, 07:13
Фото: Е1.
Глава Ирбита Николай Юдин рассказал, почему памятники Ленина и Екатерины нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

По словам Юдина, идею предложили во время совещания с руководителями культурных организаций города. Кто именно стал автором инициативы — не сообщается. Мэр также отметил, что целью было создать праздничное настроение, пишет Ура.ру.

Кроме того, глава муниципалитета отметил, что подобная практика есть и в других городах.

Напомним, «наряженные» памятники заметили местные жители и рассказали об увиденном в соцсетях.

Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с наступающим Новым годом
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Ирбита нарядили Ленина и Екатерину Великую в Деда Мороза и СнегурочкуПолуголые Деды Морозы и Снегурочки в пикантных нарядах были замечены в ЕкатеринбургеСтала известна цена 3 часов екатеринбургского катка в новогоднюю ночь
#Елизавета Зиборова#Общество#Снегурочка#Дед Мороз#Ирбит#Памятники#Екатеринбург#Ленин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика