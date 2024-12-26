Модульбанк дает селлерам выбирать лучшие фото для товаров на маркетплейсах

Posted 26 декабря, 12:27
Published 26 декабря, 12:27
Modified 26 декабря, 12:27
Updated 26 декабря, 12:27
Сегодня ни одна успешная компания не обходится без качественного визуального контента, который выделяет товар среди конкурентов. Первое впечатление от товара имеет большое значение: если оно положительное, то вероятность покупки возрастает. Профессиональные и привлекательные изображения помогают покупателям лучше представить продукт, что укрепляет доверие к продавцу. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
В связи с этим появляются новые инструменты для улучшения визуального контента. Среди них — графические и видеоредакторы (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro), сервисы для создания инфографики (Infogram, Piktochart), программы для обработки RAW-фотографий (Adobe Lightroom, Capture One), сервисы стоковых фото (Shutterstock, iStock) и дизайнерские платформы (Figma, Zeplin).
A/B-тестирование фотографий — один из ключевых инструментов в арсенале интернет-маркетологов. Оно применяется в цифровом маркетинге для различных целей: от выбора обложки для социальных сетей до подбора изображений для интернет-магазинов и рекламных кампаний. Технологии A/B-тестирования постоянно совершенствуются благодаря новым разработкам и аналитическим инструментам.
Существуют бесплатные инструменты для проведения A/B-теста, например Google Optimize — сервис от Google, позволяющий проводить A/B-тестирование на веб-сайтах. В России аналогичный инструмент запустил Модульбанк. Сервис «А/Б-тесты» предназначен для продавцов на маркетплейсах и позволяет тестировать заглавные фотографии для карточек товаров, выбирая наиболее подходящие. Тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний, а результаты будут прозрачными и точными. Можно отслеживать результаты по конкретной фразе или настраивать период тестирования.
Концепция A/B-тестирования зародилась в статистике ещё в начале XX века, но широкое применение в маркетинге получила только в конце 90-х годов.