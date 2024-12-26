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Posted 26 декабря, 12:27

Published 26 декабря, 12:27

Modified 26 декабря, 12:27

Updated 26 декабря, 12:27

Модульбанк дает селлерам выбирать лучшие фото для товаров на маркетплейсах

Модульбанк дает селлерам выбирать лучшие фото для товаров на маркетплейсах

26 декабря 2024, 12:27
Фото: 1MI.
Модульбанк запустил новый инструмент для тестирования визуального контента — «А/Б-тесты». Он поможет продавцам на маркетплейсах оптимизировать изображения на карточках товаров.

Сегодня ни одна успешная компания не обходится без качественного визуального контента, который выделяет товар среди конкурентов. Первое впечатление от товара имеет большое значение: если оно положительное, то вероятность покупки возрастает. Профессиональные и привлекательные изображения помогают покупателям лучше представить продукт, что укрепляет доверие к продавцу. Об этом сообщает портал newsnn.ru.

В связи с этим появляются новые инструменты для улучшения визуального контента. Среди них — графические и видеоредакторы (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro), сервисы для создания инфографики (Infogram, Piktochart), программы для обработки RAW-фотографий (Adobe Lightroom, Capture One), сервисы стоковых фото (Shutterstock, iStock) и дизайнерские платформы (Figma, Zeplin).

A/B-тестирование фотографий — один из ключевых инструментов в арсенале интернет-маркетологов. Оно применяется в цифровом маркетинге для различных целей: от выбора обложки для социальных сетей до подбора изображений для интернет-магазинов и рекламных кампаний. Технологии A/B-тестирования постоянно совершенствуются благодаря новым разработкам и аналитическим инструментам.

Существуют бесплатные инструменты для проведения A/B-теста, например Google Optimize — сервис от Google, позволяющий проводить A/B-тестирование на веб-сайтах. В России аналогичный инструмент запустил Модульбанк. Сервис «А/Б-тесты» предназначен для продавцов на маркетплейсах и позволяет тестировать заглавные фотографии для карточек товаров, выбирая наиболее подходящие. Тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний, а результаты будут прозрачными и точными. Можно отслеживать результаты по конкретной фразе или настраивать период тестирования.

Концепция A/B-тестирования зародилась в статистике ещё в начале XX века, но широкое применение в маркетинге получила только в конце 90-х годов.

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