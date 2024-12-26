Модульбанк дает селлерам выбирать лучшие фото для товаров на маркетплейсах

Существуют бесплатные инструменты для проведения A/B-теста, например Google Optimize — сервис от Google, позволяющий проводить A/B-тестирование на веб-сайтах. В России аналогичный инструмент запустил Модульбанк. Сервис «А/Б-тесты» предназначен для продавцов на маркетплейсах и позволяет тестировать заглавные фотографии для карточек товаров, выбирая наиболее подходящие. Тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний, а результаты будут прозрачными и точными. Можно отслеживать результаты по конкретной фразе или настраивать период тестирования.