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Posted 26 декабря, 13:47

Published 26 декабря, 13:47

Modified 26 декабря, 13:49

Updated 26 декабря, 13:49

Мошенники обманули пенсионерку из Екатеринбурга на 2 миллиона

Мошенники обманули пенсионерку из Екатеринбурга на 2 миллиона

26 декабря 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney.
Пенсионерка из Екатеринбурга лишилась 2 миллионов после фразы «Скоро Новый год»

В Екатеринбурге мошенники смогли обмануть пенсионерку на 2 миллиона рублей. Она передала деньги преступникам после произнесенного пароля.

Екатеринбургская пенсионерка стала жертвой мошенников перед наступающим Новым годом.

На ее телефон позвонил мужчина, который заявил, что ранее работал вместе с жертвой. Он сообщил «знакомой», что ей перезвонят из ФСБ.

Во время следующего звонка пенсионерке сообщили, что ей нужно задекларировать сбережения для их безопасности. Денежные средства женщина должна была принести в условленное место.

На встрече с незнакомцем в маске после пароля «скоро Новый год» жертва передала злоумышленнику 1,9 миллиона рублей, пишет URA.RU.

Одного из сообщников задержали почти сразу — им оказался водитель такси «Яндекс», он заявил, что задание забрать деньги получил в мессенджере.

Правоохранители разыскивают остальных мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники выманили у студентки из Екатеринбурга 6 миллионов рублей под видом торговли на бирже.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Пенсионеры#Деньги#Мошенничество#Обман#Преступление#Мошенники#Екатеринбург
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