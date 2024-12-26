Мошенники обманули пенсионерку из Екатеринбурга на 2 миллиона

Posted 26 декабря, 13:47
Published 26 декабря, 13:47
Modified 26 декабря, 13:49
Updated 26 декабря, 13:49
В Екатеринбурге мошенники смогли обмануть пенсионерку на 2 миллиона рублей. Она передала деньги преступникам после произнесенного пароля.
Екатеринбургская пенсионерка стала жертвой мошенников перед наступающим Новым годом.
На ее телефон позвонил мужчина, который заявил, что ранее работал вместе с жертвой. Он сообщил «знакомой», что ей перезвонят из ФСБ.
Во время следующего звонка пенсионерке сообщили, что ей нужно задекларировать сбережения для их безопасности. Денежные средства женщина должна была принести в условленное место.
На встрече с незнакомцем в маске после пароля «скоро Новый год» жертва передала злоумышленнику 1,9 миллиона рублей, пишет URA.RU.
Одного из сообщников задержали почти сразу — им оказался водитель такси «Яндекс», он заявил, что задание забрать деньги получил в мессенджере.
Правоохранители разыскивают остальных мошенников. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мошенники выманили у студентки из Екатеринбурга 6 миллионов рублей под видом торговли на бирже.