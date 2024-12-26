tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 05:48

Published 26 декабря, 05:48

Modified 26 декабря, 05:50

Updated 26 декабря, 05:50

На ГГМ в Нижнем Тагиле будет проводиться чистка дороги

На ГГМ в Нижнем Тагиле будет проводиться чистка дороги

26 декабря 2024, 05:48
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле коммунальщики будут очищать дорогу на Уральском проспекте 27 декабря 2024 года.

Горожан попросили убрать с дороги транспортные средства на время уборки, рассказали в пресс-службе «Тагилдорстрой».

Очищать улицу от снега дорожники будут с помощью спецтехники.

Напомним, 13 декабря 2024 года в Свердловской области после прошедших обильных снегопадов на дороги вышла 301 снегоуборочная техника для устранения последствий зимних осадков. В эту ночь выпало 5 сантиметров снежного покрова.

Глава Екатеринбурга планирует подключить прокуратуру к уборке снега в городах
Узнать подробнее
Читайте также:
Дорожники вышли на очистку дорог от снега в Нижнем ТагилеУлицы Нижнего Тагила завалило снегомВ центре Нижнего Тагила запретили стоянку автомобилей
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Снег#Предупреждение#Снегоуборочная техника#Машины#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика