На ГГМ в Нижнем Тагиле будет проводиться чистка дороги

Posted 26 декабря, 05:48
Published 26 декабря, 05:48
Modified 26 декабря, 05:50
Updated 26 декабря, 05:50
Горожан попросили убрать с дороги транспортные средства на время уборки, рассказали в пресс-службе «Тагилдорстрой».
Очищать улицу от снега дорожники будут с помощью спецтехники.
Напомним, 13 декабря 2024 года в Свердловской области после прошедших обильных снегопадов на дороги вышла 301 снегоуборочная техника для устранения последствий зимних осадков. В эту ночь выпало 5 сантиметров снежного покрова.