Одежда благоухает даже после интенсива в спортзале: 2 пшика и запах пота улетучился

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Запах пота одежды способен испортить даже самый идеальный образ. Как поступить, если одежда уже пропиталась неприятным ароматом, а возможности постирать или освежить ее нет? Попробуйте проверенные временем народные лайфхаки, которые спасут ваше лицо даже в экстренных ситуациях.