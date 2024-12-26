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Posted 26 декабря, 13:47

Published 26 декабря, 13:47

Modified 26 декабря, 13:49

Updated 26 декабря, 13:49

Одежда благоухает даже после интенсива в спортзале: 2 пшика и запах пота улетучился

Одежда благоухает даже после интенсива в спортзале: 2 пшика и запах пота улетучился

26 декабря 2024, 13:47
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Запах пота одежды способен испортить даже самый идеальный образ. Как поступить, если одежда уже пропиталась неприятным ароматом, а возможности постирать или освежить ее нет? Попробуйте проверенные временем народные лайфхаки, которые спасут ваше лицо даже в экстренных ситуациях.

На поверхности кожи живут различные микроорганизмы. Когда вы потеете, бактерии начинают размножаться в питательной соленой среде, и в результате этого процесса возникают неприятные запахи. Одежда, особенно синтетическая, впитывает их подобно губке. Вот как можно быстро снизить интенсивность «аромата».

Проветривание

Развесьте одежду на свежем воздухе, например, на балконе или у открытого окна. Свежий воздух помогает устранить запахи естественным образом. Лучше всего оставить ее на несколько часов или на ночь.

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Обработка паром

Используйте парогенератор или утюг с функцией подачи пара. Пар помогает убивать бактерии, вызывающие запахи, и освежает ткань.

Спрей с уксусом и водой или спиртовая настойка

Разбавьте белый уксус с водой в пропорции 1:1 в пульверизаторе и слегка распылите на проблемные места одежды. Уксус нейтрализует запахи. Не волнуйтесь, запах уксуса быстро исчезает при высыхании.

Обработайте вещь спиртом или водкой — это убивает бактерии и устраняет запах, — советует автор канала «Блог экономки».
Фото: 1MI

Пищевая сода

Положите одежду в полиэтиленовый пакет и добавьте немного пищевой соды. Хорошо потрясите, чтобы сода равномерно распределилась по ткани, и оставьте на несколько часов. Затем стряхните соду с одежды.

Ароматические спреи или эфирные масла

Легкий спрей с эфирными маслами, такими как лаванда или чайное дерево, или специальные дезодоранты для одежды могут скрыть запах пота. Однако, это скорее временное решение, так как они просто маскируют запах.

Надеюсь, эти методы помогут вам быстро решить проблему с запахом пота на одежде.

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