Одежда благоухает даже после интенсива в спортзале: 2 пшика и запах пота улетучился

Posted 26 декабря, 13:47
Published 26 декабря, 13:47
Modified 26 декабря, 13:49
Updated 26 декабря, 13:49
На поверхности кожи живут различные микроорганизмы. Когда вы потеете, бактерии начинают размножаться в питательной соленой среде, и в результате этого процесса возникают неприятные запахи. Одежда, особенно синтетическая, впитывает их подобно губке. Вот как можно быстро снизить интенсивность «аромата».
Развесьте одежду на свежем воздухе, например, на балконе или у открытого окна. Свежий воздух помогает устранить запахи естественным образом. Лучше всего оставить ее на несколько часов или на ночь.
Используйте парогенератор или утюг с функцией подачи пара. Пар помогает убивать бактерии, вызывающие запахи, и освежает ткань.
Разбавьте белый уксус с водой в пропорции 1:1 в пульверизаторе и слегка распылите на проблемные места одежды. Уксус нейтрализует запахи. Не волнуйтесь, запах уксуса быстро исчезает при высыхании.
Обработайте вещь спиртом или водкой — это убивает бактерии и устраняет запах, — советует автор канала «Блог экономки».
Положите одежду в полиэтиленовый пакет и добавьте немного пищевой соды. Хорошо потрясите, чтобы сода равномерно распределилась по ткани, и оставьте на несколько часов. Затем стряхните соду с одежды.
Легкий спрей с эфирными маслами, такими как лаванда или чайное дерево, или специальные дезодоранты для одежды могут скрыть запах пота. Однако, это скорее временное решение, так как они просто маскируют запах.
Надеюсь, эти методы помогут вам быстро решить проблему с запахом пота на одежде.
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