Отец девочки в Екатеринбурге сумел задержать педофила

Posted 26 декабря, 05:19
Published 26 декабря, 05:19
Modified 26 декабря, 05:21
Updated 26 декабря, 05:21
Мужчина вел переписку с девочкой почти год. Он уговаривал ее присылать ему интимные видео и настаивал на встрече. Когда школьница стала ходить к нему на встречи, ее отец случайно обнаружил переписку, сообщает Telegram-канал Urallive.
Отец стал переписываться с ним от имени дочери, а затем назначил встречу, на которой полиция задержала преступника. Выяснилось, что задержанный также вел переписки с другими девочками.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 40-летнего мужчину, к которому часто приходили домой разные подростки и он давал им деньги.