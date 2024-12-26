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Posted 26 декабря, 05:19

Published 26 декабря, 05:19

Modified 26 декабря, 05:21

Updated 26 декабря, 05:21

Отец девочки в Екатеринбурге сумел задержать педофила

Отец девочки в Екатеринбурге сумел задержать педофила

26 декабря 2024, 05:19
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге полицией был задержан мужчина, который вел интимную переписку с 13-летней девочкой. Его помог задержать отец школьницы.

Мужчина вел переписку с девочкой почти год. Он уговаривал ее присылать ему интимные видео и настаивал на встрече. Когда школьница стала ходить к нему на встречи, ее отец случайно обнаружил переписку, сообщает Telegram-канал Urallive.

Отец стал переписываться с ним от имени дочери, а затем назначил встречу, на которой полиция задержала преступника. Выяснилось, что задержанный также вел переписки с другими девочками.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 40-летнего мужчину, к которому часто приходили домой разные подростки и он давал им деньги.

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