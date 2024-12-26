«Побрил налысо и убил». В Тагиле сожитель месяцами истязал 41-летнюю женщину

Posted 26 декабря, 16:36
Published 26 декабря, 16:36
Modified 26 декабря, 16:38
Updated 26 декабря, 16:38
Жестокое убийство произошло 23 декабря, однако труп женщины обнаружили только сутки спустя. Подробности этой истории приводит «Инцидент Нижний Тагил».
Как рассказала дочь погибшей, несколько месяцев назад женщина познакомилась с 50-летним Виталием К., они начали жить вместе. Спустя некоторое время мужчина начал выпивать и избивать ее, потом забрал телефон и запретил общаться с семьей.
24 декабря труп нашел 17-летний сын погибшей, По словам родных, ее лицо было похоже на кровавое месиво — пыткам и избиениям она подвергалась на протяжении месяцев. У погибшей тагильчанки кроме сына и дочери осталась пожилая мать и трехлетний внук.
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