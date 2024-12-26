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Posted 26 декабря, 16:36

Published 26 декабря, 16:36

Modified 26 декабря, 16:38

Updated 26 декабря, 16:38

В Нижнем Тагиле сожитель убил женщину после долгих истязаний

«Побрил налысо и убил». В Тагиле сожитель месяцами истязал 41-летнюю женщину

26 декабря 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле сожитель убил женщину после долгих истязаний

В Нижнем Тагиле в одной из квартир на улице Фрунзе найден обезображенный труп 41-летней женщины. Родственники заявляют, что ее убил бывший сожитель после длительных истязаний.

Жестокое убийство произошло 23 декабря, однако труп женщины обнаружили только сутки спустя. Подробности этой истории приводит «Инцидент Нижний Тагил».

Как рассказала дочь погибшей, несколько месяцев назад женщина познакомилась с 50-летним Виталием К., они начали жить вместе. Спустя некоторое время мужчина начал выпивать и избивать ее, потом забрал телефон и запретил общаться с семьей.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

24 декабря труп нашел 17-летний сын погибшей, По словам родных, ее лицо было похоже на кровавое месиво — пыткам и избиениям она подвергалась на протяжении месяцев. У погибшей тагильчанки кроме сына и дочери осталась пожилая мать и трехлетний внук.

Комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет.

Ранее мигрант изнасиловал девочку-подростка и записал происходящее на видео.

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