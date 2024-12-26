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Posted 26 декабря, 14:03

Published 26 декабря, 14:03

Modified 26 декабря, 14:05

Updated 26 декабря, 14:05

Продолжаются работы по устранению крупного засора канализации в Нижнем Тагиле

Продолжаются работы по устранению крупного засора канализации в Нижнем Тагиле

26 декабря 2024, 14:03
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле второй день устраняют крупный засор в канализации на Гальянке.

Напомним, около «Ленты» образовалась огромная зловонная лужа из-за прорыва канализации. Поврежденным оказался магистральный коллектор диаметром 1000 мм. Причиной стал завал камнями колодца.

Сложность работ связана с глубиной залегания трубы (8 метров), наличием рядом высоковольтных кабелей и теплотрассы, а также прохождением части коллектора в труднодоступном месте. Для прочистки засора используется специализированная техника, сообщает «Водоканал-НТ».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Прорыв трубы#Прорыв#Екатеринбург#Инцидент
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