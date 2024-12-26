Продолжаются работы по устранению крупного засора канализации в Нижнем Тагиле

Posted 26 декабря, 14:03
Published 26 декабря, 14:03
Modified 26 декабря, 14:05
Updated 26 декабря, 14:05
Напомним, около «Ленты» образовалась огромная зловонная лужа из-за прорыва канализации. Поврежденным оказался магистральный коллектор диаметром 1000 мм. Причиной стал завал камнями колодца.
Сложность работ связана с глубиной залегания трубы (8 метров), наличием рядом высоковольтных кабелей и теплотрассы, а также прохождением части коллектора в труднодоступном месте. Для прочистки засора используется специализированная техника, сообщает «Водоканал-НТ».