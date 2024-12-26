Продолжаются работы по устранению крупного засора канализации в Нижнем Тагиле

Сложность работ связана с глубиной залегания трубы (8 метров), наличием рядом высоковольтных кабелей и теплотрассы, а также прохождением части коллектора в труднодоступном месте. Для прочистки засора используется специализированная техника, сообщает «Водоканал-НТ».