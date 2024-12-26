Проект реконструкции плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле готов

Posted 26 декабря, 14:45
Published 26 декабря, 14:45
Modified 26 декабря, 14:47
Updated 26 декабря, 14:47
Окончательный расчет стоимости плотины не может быть проведен без геологической разведки, так как из этого исходит проектное решение.
Средства в размере 3,8 миллиарда рублей уже предусмотрены в бюджете на три года. Сейчас ждем все-таки выхода из госэкспертизы, которая подтвердит проектное решение. Очень сложный проект сам по себе и с точки зрения дорожного движения. Будем встречаться с губернатором, смотреть потенциальных подрядчиков. Кто сможет заявиться, чтобы нам не получить ситуации как с ремонтом улицы Октябрьской революции. Проект на плотину уже готов и находится на госэкспертизе, — рассказал TagilCity.ru глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, что для ремонта плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле планируют построить временный мост.