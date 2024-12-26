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Posted 26 декабря, 15:32

Published 26 декабря, 15:32

Modified 26 декабря, 15:34

Updated 26 декабря, 15:34

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО бойцом

Пулеметчик из Нижнего Тагила героически погиб на СВО

26 декабря 2024, 15:32
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО бойцом

27 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле проводят в последний путь ветерана боевых действий Александра Бунькова. Он героически погиб на спецоперации, защищая Родину.

Александр погиб на 51 году жизни. На фронт тагильчанин ушел в апреле 2024 года, но погиб под Семеновкой. Ранее он воевал на Кавказе в горячих точках в составе спецназа. Имеет много наград, в том числе и государственных. После ухода на пенсию трудился в городской администрации, рассказали TagilCity.ru в ритуальном бюро «Реквием».

Фото: Похоронный дом «Реквием»

Коллеги отзываются об Александре Бунькове как о достойном, ответственном, честном, спортивном человеке, который продолжит жить в сердцах многих людей. Дома бойца ждала любящая семья. Простятся с героем 27 декабря. Церемония в «Реквиеме» начнется в 15.00.

23 декабря в Нижнем Тагиле простились с 29-летним Владиславом Дьяковым, погибшим на СВО.

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