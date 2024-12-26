Пулеметчик из Нижнего Тагила героически погиб на СВО

Александр погиб на 51 году жизни. На фронт тагильчанин ушел в апреле 2024 года, но погиб под Семеновкой. Ранее он воевал на Кавказе в горячих точках в составе спецназа. Имеет много наград, в том числе и государственных. После ухода на пенсию трудился в городской администрации, рассказали TagilCity.ru в ритуальном бюро «Реквием».