Ремонт филармонии в Тагиле, ледовый городок, трамвайные перевозки и цены на жилье

Posted 26 декабря, 17:12
Published 26 декабря, 17:12
Modified 26 декабря, 17:14
Updated 26 декабря, 17:14
В 2025 году в Нижнем Тагиле отремонтируют здание филармонии. Проект не прошел отбор по нацпроекту «Культура», однако администрация города планирует начать реконструкцию своими силами. На эти цели из бюджета будет выделено 140 млн рублей.
Тысячи тагильчан собрались на Театральной площади в четверг, 26 декабря, на торжественном открытии главной елки и ледового городка. Гостей поздравил мэр Владислав Пинаев, а затем прошел праздничный концерт. Елочка зажглась под радостные крики горожан.
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который будет отвечать за трамвайные перевозки. На два года мэрия готова выделить 1,3 млрд рублей. В обязанности компании, которая выиграет тендер, будет входить содержание, замена трамвайного парка, техническое обслуживание вагонов.
Цены на жилье в новых домах Нижнего Тагила в 2024 году снизились: квадратный метр подешевел на 4,3%, а на квартиры — на 6,8%. Такая же ситуация сложилась еще в шести российских городах. Аналитики считают, что в 2025 году цены будут «проседать» дальше: одна из причин этого — высокая ключевая ставка.
В Нижнем Тагиле очередной ребенок пострадал в результате нападения бродячей собаки. Агрессивное животное набросилось на девочку около ДК «Космонавтов» на улице Щорса. Школьнице потребовалась помощь медиков. Прокуратура организовала проверку.