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Posted 26 декабря, 17:12

Published 26 декабря, 17:12

Modified 26 декабря, 17:14

Updated 26 декабря, 17:14

Ремонт филармонии в Тагиле, ледовый городок, трамвайные перевозки и цены на жилье

Ремонт филармонии в Тагиле, ледовый городок, трамвайные перевозки и цены на жилье

26 декабря 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле пройдет ремонт в филармонии. В городе торжественно открыли ледовый городок. На трамвайные перевозки администрация Тагила потратит 1,3 млрд рублей. Квадратный метр жилья в новостройках подешевел на 4,3%. Очередной ребенок пострадал от нападения бродячего пса. Итоги за 26 декабря.

В 2025 году в Нижнем Тагиле отремонтируют здание филармонии. Проект не прошел отбор по нацпроекту «Культура», однако администрация города планирует начать реконструкцию своими силами. На эти цели из бюджета будет выделено 140 млн рублей.

В Нижнем Тагиле в будущем году начнется ремонт филармонии
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Тысячи тагильчан собрались на Театральной площади в четверг, 26 декабря, на торжественном открытии главной елки и ледового городка. Гостей поздравил мэр Владислав Пинаев, а затем прошел праздничный концерт. Елочка зажглась под радостные крики горожан.

Елка, пальмы и горки: в Нижнем Тагиле открыли ледовый городок
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В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который будет отвечать за трамвайные перевозки. На два года мэрия готова выделить 1,3 млрд рублей. В обязанности компании, которая выиграет тендер, будет входить содержание, замена трамвайного парка, техническое обслуживание вагонов.

Более 1,3 миллиарда выделено на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле
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Цены на жилье в новых домах Нижнего Тагила в 2024 году снизились: квадратный метр подешевел на 4,3%, а на квартиры — на 6,8%. Такая же ситуация сложилась еще в шести российских городах. Аналитики считают, что в 2025 году цены будут «проседать» дальше: одна из причин этого — высокая ключевая ставка.

В Нижнем Тагиле квадратный метр в новостройках подешевел на 4,3%
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В Нижнем Тагиле очередной ребенок пострадал в результате нападения бродячей собаки. Агрессивное животное набросилось на девочку около ДК «Космонавтов» на улице Щорса. Школьнице потребовалась помощь медиков. Прокуратура организовала проверку.

Бездомная собака напала на девочку в Нижнем Тагиле
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