Ремонт филармонии в Тагиле, ледовый городок, трамвайные перевозки и цены на жилье

Цены на жилье в новых домах Нижнего Тагила в 2024 году снизились: квадратный метр подешевел на 4,3%, а на квартиры — на 6,8%. Такая же ситуация сложилась еще в шести российских городах. Аналитики считают, что в 2025 году цены будут «проседать» дальше: одна из причин этого — высокая ключевая ставка.