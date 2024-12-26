tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 16:30

Published 26 декабря, 16:30

Modified 26 декабря, 16:30

Updated 26 декабря, 16:30

«SHOT Проверка» проанализировала безопасность новогодних товаров: от елок до оливье

26 декабря 2024, 16:30
В новогоднем выпуске проекта «SHOT Проверка» ведущие Олег и Люся провели серию опытов, чтобы выяснить, насколько безопасны традиционные атрибуты праздника — ёлки и салаты оливье.

Совместно с представителями МЧС они проверили ёлки на предмет пожарной безопасности, а в студии оценили весовые новогодние блюда из магазинов на вкус и безопасность. Также они подвели итоги 2024 года, составив рейтинг наиболее серьезных нарушений, с которыми столкнулась команда «SHOT Проверки» в ходе своей работы.

Старший инспектор отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко отметил, что часто имеет дело с ситуациями, когда новогодние украшения становятся причиной домашних пожаров. По его словам, искусственные ёлки из низкокачественных материалов быстро горят и выделяют ядовитый дым, в то время как качественные огнеупорные модели обеспечивают дополнительное время для эвакуации.

Следует подчеркнуть, что безопасность новогодних ёлок определяется используемыми материалами и условиями установки. При размещении ёлок внутри зданий крайне важно придерживаться норм пожарной безопасности и не оставлять гирлянды и свечи без присмотра.

Ведущие «SHOT Проверки» также провели свою собственную дегустацию пяти салатов оливье, приобретённых в сетевых магазинах, и отправили их образцы на анализ в лабораторию. Результаты оказались весьма тревожными: во всех образцах была найдена кишечная палочка.

Эксперт лаборатории кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объяснила, что это связано с нарушениями в технологии приготовления и хранения пищи. Она отметила, что кишечная палочка размножается при использовании просроченных продуктов или если оборудование не поддерживает правильный температурный режим. Поэтому перед праздниками следует помнить об этих опасностях и внимательно выбирать места для покупки готовых блюд.

Кроме того, она отметила, что термометр в витрине с салатами должен показывать температуру не выше 6 градусов. Она также поделилась полезным советом: если в магазине высокая посещаемость, салаты вряд ли будут залеживаться. Необходимо также внимательно следить за маркировкой при фасовке, так как у салатов короткий срок годности.

Пока ведущие ждали результатов проверки, они составили рейтинг самых громких нарушений 2024 года. С результатами этого рейтинга можно ознакомиться в специальном новогоднем выпуске на всех платформах проекта, включая Telegram и VK. «SHOT Проверка» продолжает поднимать важные вопросы, касающиеся безопасности и качества продуктов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика