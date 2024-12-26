«SHOT Проверка» проанализировала безопасность новогодних товаров: от елок до оливье

Эксперт лаборатории кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объяснила, что это связано с нарушениями в технологии приготовления и хранения пищи. Она отметила, что кишечная палочка размножается при использовании просроченных продуктов или если оборудование не поддерживает правильный температурный режим. Поэтому перед праздниками следует помнить об этих опасностях и внимательно выбирать места для покупки готовых блюд.