tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 11:24

Published 26 декабря, 11:24

Modified 26 декабря, 11:26

Updated 26 декабря, 11:26

Сотрудников и посетителей Главпочтамта в Екатеринбурге эвакуировали из-за посылки

Сотрудников и посетителей Главпочтамта в Екатеринбурге эвакуировали из-за посылки

26 декабря 2024, 11:24
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудникам и посетителям Главпочтамта на проспекте Ленина пришлось покинуть помещение 26 декабря 2024 года.

Эвакуироваться из здания пришлось из-за подозрительной посылки, рассказали в пресс-службе «Почты России».

Вскоре работа одного из залов возобновилась. Подробности данного происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в конце октября 2024 года в Екатеринбурге прошла эвакуация сотрудников склада Ozon из-за того, что прозвучала пожарная сигнализация. Позднее стало известно, что эвакуация была плановой.

В спорткомплексе Екатеринбурга эвакуировали посетителей из-за короткого замыкания
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяная женщина в Екатеринбурге облила пивом официантку в кафеВодитель автомобиля Lada удирал от полиции в Качканаре и пытался скрытьсяВ одном из ТЦ Каменска-Уральского двое мужчин устроили стрельбу
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Эвакуация#Посылка#Почта России#ЧП#Сотрудники#Посетители#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика