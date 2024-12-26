Сотрудников и посетителей Главпочтамта в Екатеринбурге эвакуировали из-за посылки

Posted 26 декабря, 11:24
Published 26 декабря, 11:24
Modified 26 декабря, 11:26
Updated 26 декабря, 11:26
Эвакуироваться из здания пришлось из-за подозрительной посылки, рассказали в пресс-службе «Почты России».
Вскоре работа одного из залов возобновилась. Подробности данного происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в конце октября 2024 года в Екатеринбурге прошла эвакуация сотрудников склада Ozon из-за того, что прозвучала пожарная сигнализация. Позднее стало известно, что эвакуация была плановой.