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Posted 26 декабря, 10:06

Published 26 декабря, 10:06

Modified 26 декабря, 10:08

Updated 26 декабря, 10:08

Стал известен график работы ГБ №1 в Нижнем Тагиле в Новый год

Стал известен график работы ГБ №1 в Нижнем Тагиле в Новый год

26 декабря 2024, 10:06
Фото: 1MI.
Опубликован график работы ГБ №1 в Нижнем Тагиле в новогодние длинные выходные.

Колл-центр поликлиники будет работать ежедневно в праздничные выходные с 29 декабря по 8 января.

Участковые врачи, хирург, перевязочный кабинет и регистратура будут работать 3 января с 8:00 до 15:00, а женская консультация в этот день будет работать с 8:00 до 14:00.

Забор крови и анализов будет работать 6 января с 8:00 до 15:00. Также в этот день можно посетить участкового терапевта и женскую консультацию (последняя будет работать до 14:00).

Травмпункт будет работать все праздники без выходных круглосуточно, а перевязочный кабинет 3 и 6 января с 8:00 до 14:00. Офтальмолог в травмпункте будет принимать ежедневно с 16:00 до 8 часов утра.

Напомним, график вывоза мусора в Свердловской области перешел на «зимний» режим.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Травмпункт#Здоровье#График работы#Екатеринбург
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