Стал известен график работы ГБ №1 в Нижнем Тагиле в Новый год

Posted 26 декабря, 10:06
Published 26 декабря, 10:06
Modified 26 декабря, 10:08
Updated 26 декабря, 10:08
Колл-центр поликлиники будет работать ежедневно в праздничные выходные с 29 декабря по 8 января.
Участковые врачи, хирург, перевязочный кабинет и регистратура будут работать 3 января с 8:00 до 15:00, а женская консультация в этот день будет работать с 8:00 до 14:00.
Забор крови и анализов будет работать 6 января с 8:00 до 15:00. Также в этот день можно посетить участкового терапевта и женскую консультацию (последняя будет работать до 14:00).
Травмпункт будет работать все праздники без выходных круглосуточно, а перевязочный кабинет 3 и 6 января с 8:00 до 14:00. Офтальмолог в травмпункте будет принимать ежедневно с 16:00 до 8 часов утра.
Напомним, график вывоза мусора в Свердловской области перешел на «зимний» режим.