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Posted 26 декабря, 12:00

Published 26 декабря, 12:00

Modified 26 декабря, 12:02

Updated 26 декабря, 12:02

Стало известно, сколько мигрантов проживает в Нижнем Тагиле

Стало известно, сколько мигрантов проживает в Нижнем Тагиле

26 декабря 2024, 12:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
Во время заседания в администрации Нижнего Тагила, посвященного вопросам разнообразия национальностей, озвучили статистику по мигрантам в городе.

В администрации Нижнего Тагила прошло совещание Консультативного совета по взаимодействию с религиозными и национальными организациями с участием мэра города Владислава Пинаева.

По декабрьской статистике 2024 года в Нижнем Тагиле проживает почти 10,5 тысячи иностранцев, среди которых большую часть составляют выходцы из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, а также Казахстана, Грузии и Киргизии.

В течение года в городе правоохранители провели более четырех сотен рейдов для выявления нарушений миграционного законодательства.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

На заседании выступил и Владислав Пинаев. Глава города отметил, что наличие Консультативного совета и общественных и религиозных организаций позволяет узнавать о традициях и жизни других народов.

Многонациональность живущих в Нижнем Тагиле людей обогащает нашу культурную жизнь. Среди наших задач — укрепление и расширение связей между разными национальностями, — заявил мэр.

Во время мероприятия представители религиозных объединений, общественных организаций, правоохранители и другие участники обсудили планы на 2025 год, рассказали о проведенных мероприятиях по культурному обмену и проверках. Среди присутствующих были представители РПЦ и ислама, Национально-культурной автономии немцев и другие.

Ранее в Нижнем Тагиле состоялось награждение горожан, принимавших участие в спасательной операции после обрушения дома.

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#Александра Никитская#Культура#Нижний Тагил#Администрация#Религия#Мигранты#Национальность#Екатеринбург
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