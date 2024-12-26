Стало известно, сколько мигрантов проживает в Нижнем Тагиле

Posted 26 декабря, 12:00
Published 26 декабря, 12:00
Modified 26 декабря, 12:02
Updated 26 декабря, 12:02
В администрации Нижнего Тагила прошло совещание Консультативного совета по взаимодействию с религиозными и национальными организациями с участием мэра города Владислава Пинаева.
По декабрьской статистике 2024 года в Нижнем Тагиле проживает почти 10,5 тысячи иностранцев, среди которых большую часть составляют выходцы из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, а также Казахстана, Грузии и Киргизии.
В течение года в городе правоохранители провели более четырех сотен рейдов для выявления нарушений миграционного законодательства.
На заседании выступил и Владислав Пинаев. Глава города отметил, что наличие Консультативного совета и общественных и религиозных организаций позволяет узнавать о традициях и жизни других народов.
Многонациональность живущих в Нижнем Тагиле людей обогащает нашу культурную жизнь. Среди наших задач — укрепление и расширение связей между разными национальностями, — заявил мэр.
Во время мероприятия представители религиозных объединений, общественных организаций, правоохранители и другие участники обсудили планы на 2025 год, рассказали о проведенных мероприятиях по культурному обмену и проверках. Среди присутствующих были представители РПЦ и ислама, Национально-культурной автономии немцев и другие.
Ранее в Нижнем Тагиле состоялось награждение горожан, принимавших участие в спасательной операции после обрушения дома.