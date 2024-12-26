Стало известно, сколько мигрантов проживает в Нижнем Тагиле

Во время мероприятия представители религиозных объединений, общественных организаций, правоохранители и другие участники обсудили планы на 2025 год, рассказали о проведенных мероприятиях по культурному обмену и проверках. Среди присутствующих были представители РПЦ и ислама, Национально-культурной автономии немцев и другие.