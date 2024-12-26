Стоят дороже мяса: в Екатеринбурге супермаркет продает огурцы по «золотой» цене

Posted 26 декабря, 16:18
Published 26 декабря, 16:18
Modified 26 декабря, 16:20
Updated 26 декабря, 16:20
Универсам «Татищев» предлагает горожанам полакомиться огурцами стоимость 750 рублей за килограмм, пишет Е1.
На ценнике указано, что «золотые» овощи привезены из Москвы.
Стоимость овощей и зелени растет и в других магазинах Екатеринбурга: так, в ноябре–декабре те же огурцы подскочили в цене сразу с 90 до 200 рублей. Помидоры подорожали на 63%, а лук — на 22%.
Ранее стало известно, картошка в Свердловской области за год подорожала почти вдвое: еще в январе ее можно было приобрести за 25 рублей, в декабре любимый россиянами корнеплод стоит уже 49 рублей.