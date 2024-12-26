tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 16:18

Published 26 декабря, 16:18

Modified 26 декабря, 16:20

Updated 26 декабря, 16:20

В магазинах Екатеринбурга продают «золотые» огурцы

Стоят дороже мяса: в Екатеринбурге супермаркет продает огурцы по «золотой» цене

26 декабря 2024, 16:18
Фото: 1MI.

В магазинах Екатеринбурга продают «золотые» огурцы

В преддверии Нового года один из супермаркетов Екатеринбурга предлагает покупателям огурцы по запредельной цене. Один килограмм овощей обойдется дороже, чем килограмм отборной говядины.

Универсам «Татищев» предлагает горожанам полакомиться огурцами стоимость 750 рублей за килограмм, пишет Е1.

На ценнике указано, что «золотые» овощи привезены из Москвы.

Стоимость овощей и зелени растет и в других магазинах Екатеринбурга: так, в ноябре–декабре те же огурцы подскочили в цене сразу с 90 до 200 рублей. Помидоры подорожали на 63%, а лук — на 22%.

Ранее стало известно, картошка в Свердловской области за год подорожала почти вдвое: еще в январе ее можно было приобрести за 25 рублей, в декабре любимый россиянами корнеплод стоит уже 49 рублей.

Президент прокомментировал рост цен на продукты
Узнать подробнее
Читайте также:
Менее чем на 0,5%: сливочное масло подешевело в Свердловской областиМука, сахар и мясо подорожали к Новому году в Свердловской области
#Дарья Бобровицкая#Общество#Цены#Магазин#Огурцы#Мясо#Подорожание#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика