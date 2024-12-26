Студент смог снизить в суде сумму штрафа за передачу арендной машины пьяному человеку

Posted 26 декабря, 10:16
Published 26 декабря, 10:16
Modified 26 декабря, 10:18
Updated 26 декабря, 10:18
В Екатеринбурге апелляционный суд уменьшил сумму штрафа студенту, который получил взыскание за передачу машины из каршеринга третьему лицу.
Автомобиль молодой человек по имени Константин решил взять в аренду в «Делимобиле» в апреле 2024 года. Затем он передал ее пьяному знакомому без прав, хотя в договоре аренды было прописано, что передавать машину никому было нельзя.
Выпившего водителя поймали сотрудники ГИБДД и на месте выписали ему штраф. Машину увезли на штрафстоянку.
«Каршеринг Руссия», являющийся владельцем машины, выставил студенту счет на почти 300 тысяч рублей — более 50 тыс за стоянку и 225 тыс — за нарушение условий пользования машиной. Студент просил понизить сумму штрафа, но компания на уступки не пошла и ему отказала.
Однако молодой человек обратился в суд. В суде первой инстанции штраф оставили таким же, тогда Константин пошел в высшую инстанцию — апелляционный суд Свердловской области. Областной суд принял решение понизить размер взыскания до 130 тысяч, учтя, что студент не имеет работы, поскольку учится, и раскаивается в содеянном.
Ранее сообщалось о ДТП с нетрезвой женщиной за рулем каршерингового авто.