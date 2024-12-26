tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 10:16

Published 26 декабря, 10:16

Modified 26 декабря, 10:18

Updated 26 декабря, 10:18

Студент смог снизить в суде сумму штрафа за передачу арендной машины пьяному человеку

Студент смог снизить в суде сумму штрафа за передачу арендной машины пьяному человеку

26 декабря 2024, 10:16
Фото: 1MI.
В суде Екатеринбурга студент смог понизить сумму штрафа, который он получил за передачу каршерингового авто пьяному человеку без прав.

В Екатеринбурге апелляционный суд уменьшил сумму штрафа студенту, который получил взыскание за передачу машины из каршеринга третьему лицу.

Автомобиль молодой человек по имени Константин решил взять в аренду в «Делимобиле» в апреле 2024 года. Затем он передал ее пьяному знакомому без прав, хотя в договоре аренды было прописано, что передавать машину никому было нельзя.

Выпившего водителя поймали сотрудники ГИБДД и на месте выписали ему штраф. Машину увезли на штрафстоянку.

«Каршеринг Руссия», являющийся владельцем машины, выставил студенту счет на почти 300 тысяч рублей — более 50 тыс за стоянку и 225 тыс — за нарушение условий пользования машиной. Студент просил понизить сумму штрафа, но компания на уступки не пошла и ему отказала.

Однако молодой человек обратился в суд. В суде первой инстанции штраф оставили таким же, тогда Константин пошел в высшую инстанцию — апелляционный суд Свердловской области. Областной суд принял решение понизить размер взыскания до 130 тысяч, учтя, что студент не имеет работы, поскольку учится, и раскаивается в содеянном.

Ранее сообщалось о ДТП с нетрезвой женщиной за рулем каршерингового авто.

Читайте также:
В Екатеринбурге трамвай наехал не легковушку, вылетевшую перед нимВодитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на Серовском трактеНижний Тагил и Екатеринбург стали лидерами по количеству ДТП
11-летняя пассажирка Renault Arkana пострадала в массовом ДТП в Каменске-Уральском
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Суд#Штраф#Апелляция#Екатеринбург#Каршеринг#Штрафстоянка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика