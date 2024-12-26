Свердловскую семью с пятью детьми оставили без выплат после гибели отца на СВО

Антон Могилевский погиб в бою, но его тело до сих пор находится в Ростове-на-Дону. Несмотря на предоставленные ДНК-тесты, семья не получила никаких документов о смерти. Обращения к властям, в том числе к президенту и губернатору, пока не дали результатов. Минобороны не предоставляет информацию о статусе Антона Могилевского.