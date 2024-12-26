Свердловскую семью с пятью детьми оставили без выплат после гибели отца на СВО

Posted 26 декабря, 12:12
Published 26 декабря, 12:12
Modified 26 декабря, 12:14
Updated 26 декабря, 12:14
Жительница села Акбаш Нижнесергинского района Свердловской области не может добиться получения документов о смерти своего мужа Антона, погибшего в июле 2024 года в ходе спецоперации. Из-за отсутствия документов семья не получает положенные выплаты и льготы, включая детские пособия для многодетных семей.
Антон Могилевский погиб в бою, но его тело до сих пор находится в Ростове-на-Дону. Несмотря на предоставленные ДНК-тесты, семья не получила никаких документов о смерти. Обращения к властям, в том числе к президенту и губернатору, пока не дали результатов. Минобороны не предоставляет информацию о статусе Антона Могилевского.
Женщина не работает из-за необходимости постоянного ухода за маленькими детьми и поддержания тепла в доме с печным отоплением. Семья живет на небольшие доходы от продажи сельскохозяйственной продукции и детские пособия. Нехватка средств усугубляется необходимостью вложить 250 тысяч рублей в установку газового отопления, чтобы получить государственную компенсацию. Единовременная выплата, полученная ранее, была потрачена на обмундирование и проживание Антона Могилевского во время подготовки к службе.
Сейчас женщине помогают фонды и глава соседнего поселения. Он прислал ей машину дров, пишет URA.RU.
Ранее в Екатеринбурге раненый боец СВО не мог получить положенные выплаты.