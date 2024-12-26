Тяжелые пледы и одеяла стираю без машинки: грязь льется потоком — лайфхак для чистюль

Posted 26 декабря, 14:43
Published 26 декабря, 14:43
Modified 26 декабря, 14:45
Updated 26 декабря, 14:45
Перед стиркой убедитесь, что знаете, из какого материала сделан плед или одеяло. Некоторые материалы — например, шерсть — требуют более деликатного подхода.
Если на пледе есть пятна, сначала попробуйте аккуратно удалить их с помощью мягкого моющего средства или специального пятновыводителя, подходящего для типа ткани. Подготовьте ванну и наполните ее теплой водой — ее температура не должна быть более 40 градусов.
Насыпьте в воду мягкий стиральный порошок или залейте жидкое средство, подходящее для ручной стирки.
Добавьте 6 столовых ложек соды, 2 столовые ложки средства для мытья посуды. Для стирки используйте жидкое моющее средство или капсулу. Все хорошо растворите в воде и замочите плед на 4 часа, — пишет автор канала «Советы для дома».
Простирайте одеяло или плед руками в воде, уделяя особое внимание загрязненным участкам. Если вам тяжело наклоняться — используйте швабру.
Слейте мыльную воду и по возможности отожмите вещь руками, чтобы с нее стекло максимальное количество воды. Наполните ванну чистой водой и промойте одеяло, чтобы удалить остатки моющего средства. Повторите этот процесс несколько раз, пока вода не станет чистой.
Не выкручивайте и не выжимайте одеяло, так как это может повредить ткань. Вместо этого аккуратно придайте ему форму и сожмите, чтобы удалить излишки воды.
Сушить такой огромный плед или одеяло можно разными способами.
Так с него стечет еще больше воды. Оставьте в таком состоянии на 15 минут. Не оставляйте плед на долго, иначе появится неприятный запах, — рекомендует эксперт.
Далее можно его повесить на свежем воздухе и переворачивать через каждые несколько часов для равномерного высыхания. Не размещайте его под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к выцветанию. Если возможно, направьте на него вентиляторы — это ускорит процесс сушки.
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