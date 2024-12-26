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Posted 26 декабря, 14:43

Published 26 декабря, 14:43

Modified 26 декабря, 14:45

Updated 26 декабря, 14:45

Тяжелые пледы и одеяла стираю без машинки: грязь льется потоком — лайфхак для чистюль

Тяжелые пледы и одеяла стираю без машинки: грязь льется потоком — лайфхак для чистюль

26 декабря 2024, 14:43
Фото: freepik.com.
Рубрика
Дом и сад
Большие громоздкие пледы и одеяла со временем накапливают грязь и пыль, однако стирать в машинке их нельзя — они попросту не влезают в барабан. Можно отнести вещи в химчистку или привести их в порядок своими руками.

Перед стиркой убедитесь, что знаете, из какого материала сделан плед или одеяло. Некоторые материалы — например, шерсть — требуют более деликатного подхода.

Если на пледе есть пятна, сначала попробуйте аккуратно удалить их с помощью мягкого моющего средства или специального пятновыводителя, подходящего для типа ткани. Подготовьте ванну и наполните ее теплой водой — ее температура не должна быть более 40 градусов.

Насыпьте в воду мягкий стиральный порошок или залейте жидкое средство, подходящее для ручной стирки.

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Добавьте 6 столовых ложек соды, 2 столовые ложки средства для мытья посуды. Для стирки используйте жидкое моющее средство или капсулу. Все хорошо растворите в воде и замочите плед на 4 часа, — пишет автор канала «Советы для дома».

Простирайте одеяло или плед руками в воде, уделяя особое внимание загрязненным участкам. Если вам тяжело наклоняться — используйте швабру.

Слейте мыльную воду и по возможности отожмите вещь руками, чтобы с нее стекло максимальное количество воды. Наполните ванну чистой водой и промойте одеяло, чтобы удалить остатки моющего средства. Повторите этот процесс несколько раз, пока вода не станет чистой.

Не выкручивайте и не выжимайте одеяло, так как это может повредить ткань. Вместо этого аккуратно придайте ему форму и сожмите, чтобы удалить излишки воды.

Попытка постирать тяжелый плед в машинке может привести к поломке агрегата
Попытка постирать тяжелый плед в машинке может привести к поломке агрегата. Фото: Изображение Midjourney

Сушить такой огромный плед или одеяло можно разными способами.

  • Разложите несколько больших полотенец на полу и положите сверху одеяло. Затем скрутите полотенца вместе с одеялом, чтобы полотенца впитали остатки влаги.
  • Возьмите швабру или стул, установите в ванной и перекиньте через них плед.
Так с него стечет еще больше воды. Оставьте в таком состоянии на 15 минут. Не оставляйте плед на долго, иначе появится неприятный запах, — рекомендует эксперт.

Далее можно его повесить на свежем воздухе и переворачивать через каждые несколько часов для равномерного высыхания. Не размещайте его под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к выцветанию. Если возможно, направьте на него вентиляторы — это ускорит процесс сушки.

Ранее эксперты поделились лайфхаками, как быстро и легко избавиться от запаха пота на одежде.

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