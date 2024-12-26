Тяжелые пледы и одеяла стираю без машинки: грязь льется потоком — лайфхак для чистюль

Далее можно его повесить на свежем воздухе и переворачивать через каждые несколько часов для равномерного высыхания. Не размещайте его под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к выцветанию. Если возможно, направьте на него вентиляторы — это ускорит процесс сушки.