В Екатеринбурге на Уралмаше в школе умер охранник

Posted 26 декабря, 09:10
Published 26 декабря, 09:10
Modified 26 декабря, 09:12
Updated 26 декабря, 09:12
Известно, что ЧП случилось в учебном заведении №113, расположенном на улице Бакинских Комиссаров.
По неизвестным пока причинам скончался 60-летний мужчина, трудившийся в школе на должности охранника. Погибший был сотрудником охранной фирмы, пишет URA.RU. Собеседник издания отметил, что тело нашли в столовой.
Официальные правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.
Ранее в Екатеринбурге нашли тело молодого человека с гражданством Алжира.