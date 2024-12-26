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Posted 26 декабря, 09:10

Published 26 декабря, 09:10

Modified 26 декабря, 09:12

Updated 26 декабря, 09:12

В Екатеринбурге в здании школы умер охранник

В Екатеринбурге на Уралмаше в школе умер охранник

26 декабря 2024, 09:10
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге в здании школы умер охранник

В Екатеринбурге утром 26 декабря в одной из школ на Уралмаше был найден труп охранника.

Известно, что ЧП случилось в учебном заведении №113, расположенном на улице Бакинских Комиссаров.

По неизвестным пока причинам скончался 60-летний мужчина, трудившийся в школе на должности охранника. Погибший был сотрудником охранной фирмы, пишет URA.RU. Собеседник издания отметил, что тело нашли в столовой.

Официальные правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Екатеринбурге нашли тело молодого человека с гражданством Алжира.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Труп#МВД#Тело#СК РФ#Инцидент
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