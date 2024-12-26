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Posted 26 декабря, 11:28

Published 26 декабря, 11:28

Modified 26 декабря, 11:30

Updated 26 декабря, 11:30

В Нижнем Тагиле спасатели вывели из огня ребенка

В Нижнем Тагиле из огня спасли ребенка

26 декабря 2024, 11:28
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле спасатели вывели из огня ребенка

Нижнетагильские спасатели спасли из пожара 9-летнего ребенка

Днем 25 декабря сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре: огонь вспыхнул в жилом частном доме.

Спасатели приехали в Девятый поселок на улицу Белинского, где уже полыхали крыши трех частных зданий. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

Пожарные при помощи спецустройств спасли из одного дома 9-летнего ребенка. Школьник не получил травм и вреда здоровью, помощь врачей, к счастью, не понадобилась, сообщает МЧС региона.

Эксперты называют причиной возгорания неисправный вентилятор в гараже.

Огонь ликвидировали в течение часа силами 8 транспортных единиц и 19 человек личного состава.

Ранее сообщалось о гибели двоих людей при пожаре в Березовском.

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