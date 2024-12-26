В Нижнем Тагиле из огня спасли ребенка

Posted 26 декабря, 11:28
Published 26 декабря, 11:28
Modified 26 декабря, 11:30
Updated 26 декабря, 11:30
Днем 25 декабря сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре: огонь вспыхнул в жилом частном доме.
Спасатели приехали в Девятый поселок на улицу Белинского, где уже полыхали крыши трех частных зданий. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.
Пожарные при помощи спецустройств спасли из одного дома 9-летнего ребенка. Школьник не получил травм и вреда здоровью, помощь врачей, к счастью, не понадобилась, сообщает МЧС региона.
Эксперты называют причиной возгорания неисправный вентилятор в гараже.
Огонь ликвидировали в течение часа силами 8 транспортных единиц и 19 человек личного состава.
Ранее сообщалось о гибели двоих людей при пожаре в Березовском.