В Нижнем Тагиле изготовят ограждение для моста в Санкт-Петербурге

Posted 26 декабря, 13:36
Published 26 декабря, 13:36
Modified 26 декабря, 13:38
Updated 26 декабря, 13:38
В Нижнем Тагиле выполнят заказ из Санкт-Петербурга: северной столице понадобились металлические ограждения для одного из мостов после реконструкции.
Заказ на изделия получила исправительная колония — в учреждении ФСИН №5 работой занялись заключенные.
ГУ ФСИН Свердловской области в своей публикации в соцсетях отмечает, что контингент колонии, работающий в цехе металлообработки, имеет высокую квалификацию.
В конце декабря работы по изготовлению 12 опор практически завершены.
Всего за год в учреждениях ФСИН региона заключенные произвели различную продукцию на сумму более 4 миллиардов рублей.
Ранее ГУ ФСИН области опубликовало снимки пойманных осужденных, покинувших исправительный центр в Нижнем Тагиле.