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Posted 26 декабря, 13:36

Published 26 декабря, 13:36

Modified 26 декабря, 13:38

Updated 26 декабря, 13:38

В Нижнем Тагиле изготовят ограждение для моста в Санкт-Петербурге

В Нижнем Тагиле изготовят ограждение для моста в Санкт-Петербурге

26 декабря 2024, 13:36
Фото: 1MI.
Профессионалы из Нижнего Тагила изготовят ограждение для петербургского моста.

В Нижнем Тагиле выполнят заказ из Санкт-Петербурга: северной столице понадобились металлические ограждения для одного из мостов после реконструкции.

Заказ на изделия получила исправительная колония — в учреждении ФСИН №5 работой занялись заключенные.

Фото: ГУ ФСИН Свердловской области

ГУ ФСИН Свердловской области в своей публикации в соцсетях отмечает, что контингент колонии, работающий в цехе металлообработки, имеет высокую квалификацию.

В конце декабря работы по изготовлению 12 опор практически завершены.

Всего за год в учреждениях ФСИН региона заключенные произвели различную продукцию на сумму более 4 миллиардов рублей.

Ранее ГУ ФСИН области опубликовало снимки пойманных осужденных, покинувших исправительный центр в Нижнем Тагиле.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Работа#Производство#Заключенные#Исправительная колония#ИК-5#ИК#Екатеринбург
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