В Нижнем Тагиле канализационные стоки затопили территорию рядом с «Лентой»

Posted 26 декабря, 06:51
Published 26 декабря, 06:51
Modified 26 декабря, 06:53
Updated 26 декабря, 06:53
Сточные воды подходят к берегу Тагильского пруда. Ремонт осложняется прохождением рядом высоковольтных кабелей и теплотрассы, а также тем, что остановка подачи стоков в магистральный коллектор невозможна, сообщает ИА «Все новости».
Работы по устранению засора ведутся, но из-за расположения коллектора под ФОКом «Президентский» планируется использовать метод дистанционного бурения. Информация о попадании стоков в Тагильский пруд уточняется.
Напомним, под Екатеринбургом лес заливают стоками.