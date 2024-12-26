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Posted 26 декабря, 06:51

Published 26 декабря, 06:51

Modified 26 декабря, 06:53

Updated 26 декабря, 06:53

В Нижнем Тагиле канализационные стоки затопили территорию рядом с «Лентой»

В Нижнем Тагиле канализационные стоки затопили территорию рядом с «Лентой»

26 декабря 2024, 06:51
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле на Гальянке в результате засора магистрального канализационного коллектора образовалась огромных размеров лужа фекальных стоков рядом с гипермаркетом «Лента».

Сточные воды подходят к берегу Тагильского пруда. Ремонт осложняется прохождением рядом высоковольтных кабелей и теплотрассы, а также тем, что остановка подачи стоков в магистральный коллектор невозможна, сообщает ИА «Все новости».

Работы по устранению засора ведутся, но из-за расположения коллектора под ФОКом «Президентский» планируется использовать метод дистанционного бурения. Информация о попадании стоков в Тагильский пруд уточняется.

Напомним, под Екатеринбургом лес заливают стоками.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Инцидент#Стоки
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