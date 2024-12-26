tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 15:40

Published 26 декабря, 15:40

Modified 26 декабря, 15:42

Updated 26 декабря, 15:42

В Нижнем Тагиле в 2024 году снизились цены на новостройки

В Нижнем Тагиле квадратный метр в новостройках подешевел на 4,3%

26 декабря 2024, 15:40
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле в 2024 году снизились цены на новостройки

Нижний Тагил в 2024 году выбился из общероссийской тенденции: цены на жилье в новостройках упали, тогда как в среднем по России ценники подросли на 11%.

В конце 2024 года квадратный метр в Нижнем Тагиле стоит 81 537 рублей — это на 4,3% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена квартиры снизилась на 6,8% и составила чуть более 4,1 млн рублей. Рейтинг цен на жилье в новых домах опубликовало агентство «Мир квартир».

В среднем по России цены выросли на 11%.

Наиболее активной динамикой отличились Улан-Удэ (+29,6%), Севастополь (+25,8%), Чита (+25,2%), Оренбург (+25%) и Саранск (+21,6%). Наименее активной — Белгород (+0,8%), Мурманск (+2,9%), Ярославль (+3,2%), Пенза (+3,4%) и Ставрополь (+4,5%), — говорится в исследовании.

Тагил вошел в число шести российских городов с «просевшими» ценами наряду с Махачкалой, Грозным, Архангельском, Краснодаром и Магнитогорском. Аналитики считают, что в 2025 году падение цен будет охватывать все больше российских мегаполисов.

При высокой ключевой ставке этот процесс продолжится и в следующем году. Исключение могут составить лишь те города, где очень мало или нет нового строительства — накопленный спрос на новостройки позволит застройщикам и дальше поднимать цены, — подчеркнул генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

В столице Среднего Урала Екатеринбурге пока наблюдается противоположная тенденция: квадратный метр «скакнул» за год на 13,9% и достиг суммы 158 240 рублей. А средняя стоимость квартиры в городе-миллионнике выросла на 15,6% — до 7,7 млн рублей.

Ранее эксперты рассказали, что в Екатеринбурге активно застраивается Академический район.

«Самолет» приземлили: власти Екатеринбурга запретят девелоперу застраивать Шарташ
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге снизилась стоимость аренды квартирПродажи квартир в новостройках в Екатеринбурге упали на третьВ Екатеринбурге определился лидер по продажам жилой недвижимости
#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Новостройки#Квадратный метр#Недвижимость#Екатеринбург#Снижение цен#Рынок недвижимости#Цены на жилье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика