В Нижнем Тагиле квадратный метр в новостройках подешевел на 4,3%

Posted 26 декабря, 15:40
Published 26 декабря, 15:40
Modified 26 декабря, 15:42
Updated 26 декабря, 15:42
В конце 2024 года квадратный метр в Нижнем Тагиле стоит 81 537 рублей — это на 4,3% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена квартиры снизилась на 6,8% и составила чуть более 4,1 млн рублей. Рейтинг цен на жилье в новых домах опубликовало агентство «Мир квартир».
В среднем по России цены выросли на 11%.
Наиболее активной динамикой отличились Улан-Удэ (+29,6%), Севастополь (+25,8%), Чита (+25,2%), Оренбург (+25%) и Саранск (+21,6%). Наименее активной — Белгород (+0,8%), Мурманск (+2,9%), Ярославль (+3,2%), Пенза (+3,4%) и Ставрополь (+4,5%), — говорится в исследовании.
Тагил вошел в число шести российских городов с «просевшими» ценами наряду с Махачкалой, Грозным, Архангельском, Краснодаром и Магнитогорском. Аналитики считают, что в 2025 году падение цен будет охватывать все больше российских мегаполисов.
При высокой ключевой ставке этот процесс продолжится и в следующем году. Исключение могут составить лишь те города, где очень мало или нет нового строительства — накопленный спрос на новостройки позволит застройщикам и дальше поднимать цены, — подчеркнул генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.
В столице Среднего Урала Екатеринбурге пока наблюдается противоположная тенденция: квадратный метр «скакнул» за год на 13,9% и достиг суммы 158 240 рублей. А средняя стоимость квартиры в городе-миллионнике выросла на 15,6% — до 7,7 млн рублей.
Ранее эксперты рассказали, что в Екатеринбурге активно застраивается Академический район.