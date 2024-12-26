В Нижнем Тагиле квадратный метр в новостройках подешевел на 4,3%

В конце 2024 года квадратный метр в Нижнем Тагиле стоит 81 537 рублей — это на 4,3% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена квартиры снизилась на 6,8% и составила чуть более 4,1 млн рублей. Рейтинг цен на жилье в новых домах опубликовало агентство «Мир квартир».