В Нижнем Тагиле в будущем году начнется ремонт филармонии

Информация о строительных работах и реконструкции есть на сайте Инвестиционного портала Нижнего Тагила. Там сообщается, что в здании по адресу проспект Ленина, 31, будут проведены капитальные работы по замене инженерных систем, интерьера. В зале для концертов обновят оборудованием для звука и света. Также на инвестпортале указано, что инициатором ремонта выступает администрация города.