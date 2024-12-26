В Нижнем Тагиле в будущем году начнется ремонт филармонии

Posted 26 декабря, 14:47
Published 26 декабря, 14:47
Modified 26 декабря, 14:49
Updated 26 декабря, 14:49
Во время пресс-конференции глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о планах на ремонт здания филармонии. Ремонт планируется начать уже в 2025 году.
Информация о строительных работах и реконструкции есть на сайте Инвестиционного портала Нижнего Тагила. Там сообщается, что в здании по адресу проспект Ленина, 31, будут проведены капитальные работы по замене инженерных систем, интерьера. В зале для концертов обновят оборудованием для звука и света. Также на инвестпортале указано, что инициатором ремонта выступает администрация города.
В качестве ожидаемых результатов значится привлечение большего числа слушателей, увеличение привлекательности филармонии для выступления артистов с мировым именем, преобразование филармонии в культурный объект, который будет соответствовать мировым стандартам в этой сфере.
На пресс-конференции мэр города отметил, что проект реконструкции уже готов. Несмотря на то, что проект не смог получить господдержку в рамках национального проекта «Культура», ремонт все же начнется.
Мы не опускаем руки, снова подадим проект на конкурсный отбор. Часть работ может быть выполнена за счет городского бюджета, другая часть расходов планируется за счет средств страны и области, — заявил Владислав Пинаев.
Мэр отметил, что в городской казне есть около 140 миллионов рублей, которые можно направить на реконструкцию филармонии.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в будущем году построят новую модульную котельную.