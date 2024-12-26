В Свердловской области мужчину осудили спустя 13 лет после убийства жены

Наказание обвиняемый понес лишь спустя 13 лет. Он избил свою жену в 2011 году в ходе конфликта: женщина получила травмы головы, разрывы органов брюшной и грудной полостей и иные травмы, от которых умерла на месте, сообщает прокуратура региона.