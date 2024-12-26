В Свердловской области мужчину осудили спустя 13 лет после убийства жены

Posted 26 декабря, 09:53
Published 26 декабря, 09:53
Modified 26 декабря, 09:55
Updated 26 декабря, 09:55
Богдановичский суд Свердловской области огласи приговор мужчине 1964 года рождения по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.
Наказание обвиняемый понес лишь спустя 13 лет. Он избил свою жену в 2011 году в ходе конфликта: женщина получила травмы головы, разрывы органов брюшной и грудной полостей и иные травмы, от которых умерла на месте, сообщает прокуратура региона.
После совершения преступления мужчина вывез труп в лес и закопал.
Обстоятельства произошедшего вскрылись в этом году. Все эти годы супруга преступника считалась пропавшей без вести. В ходе расследования подозреваемый показал место, где закопал тело.
Суд вынес приговор: 24 года тюрьмы в колонии строгого режима. Обвиняемый признал вину.
Известно, что осужденный ранее был судим.
Ранее Свердловский суд приговорил к почти 5 годам тюрьмы женщину, ударившую сожителя ножом.