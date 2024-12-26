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Posted 26 декабря, 09:53

Published 26 декабря, 09:53

Modified 26 декабря, 09:55

Updated 26 декабря, 09:55

В Свердловской области суд спустя 13 лет вынес приговор убившему жену мужчине

В Свердловской области мужчину осудили спустя 13 лет после убийства жены

26 декабря 2024, 09:53
Фото: 1MI.

В Свердловской области суд спустя 13 лет вынес приговор убившему жену мужчине

В Богдановиче Свердловской области мужчина, нанесший смертельные травмы жене, осужден спустя 13 лет после совершения преступления.

Богдановичский суд Свердловской области огласи приговор мужчине 1964 года рождения по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.

Наказание обвиняемый понес лишь спустя 13 лет. Он избил свою жену в 2011 году в ходе конфликта: женщина получила травмы головы, разрывы органов брюшной и грудной полостей и иные травмы, от которых умерла на месте, сообщает прокуратура региона.

После совершения преступления мужчина вывез труп в лес и закопал.

Обстоятельства произошедшего вскрылись в этом году. Все эти годы супруга преступника считалась пропавшей без вести. В ходе расследования подозреваемый показал место, где закопал тело.

Суд вынес приговор: 24 года тюрьмы в колонии строгого режима. Обвиняемый признал вину.

Известно, что осужденный ранее был судим.

Ранее Свердловский суд приговорил к почти 5 годам тюрьмы женщину, ударившую сожителя ножом.

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