В Свердловской области проходит акция «С Новым годом, ветеран!»

Posted 26 декабря, 16:25
Published 26 декабря, 16:25
Modified 26 декабря, 16:27
Updated 26 декабря, 16:27
Свердловское региональное отделение «Единой России» продолжает поздравлять ветеранов и тружеников тыла с наступающими новогодними праздниками.
«В Свердловской области проживают 144 ветерана Великой Отечественной войны. Депутаты „Единой России“ навещают ветеранов, поздравляют их, желают им здоровья и счастья», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков.
Секретари местных отделений «Единой России», активисты партии ведут постоянную работу с ветеранами в муниципалитетах региона.
«С семьями мы находимся в постоянном контакте, чтобы помогать ветеранам, когда это необходимо. Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за их мужество и храбрость. Их подвиги и упорство в борьбе с фашизмом для нас пример, на который мы ровняемся и сегодня», — добавил Дмитрий Жуков.
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Победы» также принимают участие в акции «С Новым годом, ветеран!». Добровольцы уже поздравили с наступающим праздником Диану Савельевну Данилину.
«Молодогвардейцы ежегодно поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Новым годом и другими праздниками. Мы взаимодействуем с ветеранами, оказываем им помощь и поддержку. Мы ценим их вклад в наше будущее и обязаны помнить их подвиг, передавая эту память следующим поколениям», — отметил руководитель Свердловского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Данил Тупица.