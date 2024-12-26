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Posted 26 декабря, 16:25

Published 26 декабря, 16:25

Modified 26 декабря, 16:27

Updated 26 декабря, 16:27

В Свердловской области проходит акция «С Новым годом, ветеран!»

В Свердловской области проходит акция «С Новым годом, ветеран!»

26 декабря 2024, 16:25
Фото: ER.RU.
«Единая Россия» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом.

Свердловское региональное отделение «Единой России» продолжает поздравлять ветеранов и тружеников тыла с наступающими новогодними праздниками.

«В Свердловской области проживают 144 ветерана Великой Отечественной войны. Депутаты „Единой России“ навещают ветеранов, поздравляют их, желают им здоровья и счастья», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков.

Секретари местных отделений «Единой России», активисты партии ведут постоянную работу с ветеранами в муниципалитетах региона.

«С семьями мы находимся в постоянном контакте, чтобы помогать ветеранам, когда это необходимо. Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за их мужество и храбрость. Их подвиги и упорство в борьбе с фашизмом для нас пример, на который мы ровняемся и сегодня», — добавил Дмитрий Жуков.
Фото: ER.RU

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Победы» также принимают участие в акции «С Новым годом, ветеран!». Добровольцы уже поздравили с наступающим праздником Диану Савельевну Данилину.

«Молодогвардейцы ежегодно поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Новым годом и другими праздниками. Мы взаимодействуем с ветеранами, оказываем им помощь и поддержку. Мы ценим их вклад в наше будущее и обязаны помнить их подвиг, передавая эту память следующим поколениям», — отметил руководитель Свердловского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Данил Тупица.
#Общество
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