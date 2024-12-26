Врачу из Нижнего Тагила предъявили обвинение в смерти пациентки

Posted 26 декабря, 06:46
Published 26 декабря, 06:46
Modified 26 декабря, 06:48
Updated 26 декабря, 06:48
Обвинение предъявлено за причинение смерти по неосторожности из-за некачественного исполнения своих обязанностей, рассказала TagilCity.ru адвокат семьи Бурухиных Юлия Липинская.
Интересы медицинского работника будет представлять адвокат Дмитрий Кузьмин. По его словам, давать пояснения по делу сейчас еще рано, так как не было судебного процесса.
Напомним, Светлана Бурухина обратилась в Демидовскую больницу в конце 2022 года. Ей нужно было поставить стент в желчный проток, однако врачи провели другую операцию, после которой у пациентки начались сильные боли.
Женщину отправили в Екатеринбург, однако там она скончалась из-за забрюшинной флегмоны.