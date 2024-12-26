Высокопоставленный чиновник из Нижнего Тагила скончался на СВО

Posted 26 декабря, 11:55
Published 26 декабря, 11:55
Modified 26 декабря, 11:57
Updated 26 декабря, 11:57
На протяжении нескольких лет Буньков работал во ФСИН, а также участвовал в военном конфликте на Северном Кавказе. 17 лет назад он стал работать в нижнетагильской мэрии, пишет «Тагильский рабочий».
Девять лет назад мужчина стал работать в вышеуказанной должности в городской администрации. В апреле текущего года тагильчанин отправился на СВО. Похоронная церемония пройдет 27 декабря 2024 года. В этот же день с ним можно будет проститься в зале «Реквием».
Напомним, военный из Нижнего Тагила скончался на СВО 28 сентября 2024 года. Его похоронили 9 декабря.