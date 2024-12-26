tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 11:55

Published 26 декабря, 11:55

Modified 26 декабря, 11:57

Updated 26 декабря, 11:57

Высокопоставленный чиновник из Нижнего Тагила скончался на СВО

Высокопоставленный чиновник из Нижнего Тагила скончался на СВО

26 декабря 2024, 11:55
Фото: 1MI.
Замначальника юридического управления администрации Нижнего Тагила Александр Буньков скончался в ходе СВО в конце апреля 2024 года.

На протяжении нескольких лет Буньков работал во ФСИН, а также участвовал в военном конфликте на Северном Кавказе. 17 лет назад он стал работать в нижнетагильской мэрии, пишет «Тагильский рабочий».

Фото: «Тагильский рабочий»

Девять лет назад мужчина стал работать в вышеуказанной должности в городской администрации. В апреле текущего года тагильчанин отправился на СВО. Похоронная церемония пройдет 27 декабря 2024 года. В этот же день с ним можно будет проститься в зале «Реквием».

Напомним, военный из Нижнего Тагила скончался на СВО 28 сентября 2024 года. Его похоронили 9 декабря.

В Березовском простились с погибшим на СВО сборщиком мебели
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Каменска-Уральского скончался на СВОДетский хоккейный тренер в Нижнем Тагиле погиб в ДТПМальчик в Екатеринбурге удушился на гамаке
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#ЧП#Чиновник#18+#Екатеринбург#Скончался#Инцидент#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика