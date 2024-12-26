Высокопоставленный чиновник из Нижнего Тагила скончался на СВО

Девять лет назад мужчина стал работать в вышеуказанной должности в городской администрации. В апреле текущего года тагильчанин отправился на СВО. Похоронная церемония пройдет 27 декабря 2024 года. В этот же день с ним можно будет проститься в зале «Реквием».