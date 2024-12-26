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Posted 26 декабря, 14:12

Published 26 декабря, 14:12

Modified 26 декабря, 14:13

Updated 26 декабря, 14:13

Заммэра Ефимов рассказал о нехватке до 70 тысяч рабочих в Москве

Заммэра Ефимов рассказал о нехватке до 70 тысяч рабочих в Москве

26 декабря 2024, 14:12
Фото: 1MI.
В Москве на стройках не хватает 50–70 тысяч специалистов. Об этом рассказал заммэра города Владимир Ефимов.

По его словам, нехватка кадров тормозит темпы реализации строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Чиновник добавил, что это сказывается на росте зарплат и себестоимости строительства, однако пока не вызывает серьезных проблем. Об этом пишет РБК.

Заммэра указал, что затруднение в поиске необходимого числа людей связано с объективной реальностью — к некоторым проектам не удается привлечь нужное число специалистов, чтобы ускорить строительство.

К тому же высокий спрос на строителей в странах СНГ уменьшил число мигрантов на рынке труда Москвы на 100 тысяч человек. Для восполнения дефицита рассматриваются разные варианты, в том числе привлечение иностранных специалистов и использование механизации.

В некоторых проектах, в частности в строительстве метро, используются механизированные тоннелепроходческие комплексы, что увеличивает производительность и снижает трудозатраты.

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