Заммэра Ефимов рассказал о нехватке до 70 тысяч рабочих в Москве

Posted 26 декабря, 14:12
Published 26 декабря, 14:12
Modified 26 декабря, 14:13
Updated 26 декабря, 14:13
По его словам, нехватка кадров тормозит темпы реализации строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Чиновник добавил, что это сказывается на росте зарплат и себестоимости строительства, однако пока не вызывает серьезных проблем. Об этом пишет РБК.
Заммэра указал, что затруднение в поиске необходимого числа людей связано с объективной реальностью — к некоторым проектам не удается привлечь нужное число специалистов, чтобы ускорить строительство.
К тому же высокий спрос на строителей в странах СНГ уменьшил число мигрантов на рынке труда Москвы на 100 тысяч человек. Для восполнения дефицита рассматриваются разные варианты, в том числе привлечение иностранных специалистов и использование механизации.
В некоторых проектах, в частности в строительстве метро, используются механизированные тоннелепроходческие комплексы, что увеличивает производительность и снижает трудозатраты.