Заммэра Ефимов рассказал о нехватке до 70 тысяч рабочих в Москве

По его словам, нехватка кадров тормозит темпы реализации строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Чиновник добавил, что это сказывается на росте зарплат и себестоимости строительства, однако пока не вызывает серьезных проблем. Об этом пишет РБК.