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Posted 26 декабря, 14:05

Published 26 декабря, 14:05

Modified 26 декабря, 14:07

Updated 26 декабря, 14:07

Житель Екатеринбурга надругался над подростком и начал ее шантажировать

Житель Екатеринбурга надругался над подростком и начал ее шантажировать

26 декабря 2024, 14:05
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге задержан житель, подозреваемый в изнасиловании и шантаже.

В Екатеринбурге правоохранители задержали жителя города, которого подозревают в совершении сразу двух преступлений — изнасиловании несовершеннолетней и шантаже.

В полицию обратилась мать жертвы: она поведала, что дочь рассказала ей о том, что ее изнасиловал знакомый, который после начал угрожать ей, что разошлет интимные фото, если она кому-то сообщит о произошедшем.

Преступление было совершено 19-летним молодым человеком в отношении 15-летней студентки после совместного распития алкогольных напитков.

Подозреваемого задержали, пока от дачи признательных показаний он отказывается. Официально в Следственном комитете региона информацию не комментировали, пишет URA.RU со ссылкой на свой источник.

Ранее мигрант изнасиловал жительницу Екатеринбурга и преступление на видео.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Дети#Подростки#Криминал#Изнасилование#Екатеринбург
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