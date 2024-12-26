Житель Екатеринбурга надругался над подростком и начал ее шантажировать

Posted 26 декабря, 14:05
Published 26 декабря, 14:05
Modified 26 декабря, 14:07
Updated 26 декабря, 14:07
В Екатеринбурге правоохранители задержали жителя города, которого подозревают в совершении сразу двух преступлений — изнасиловании несовершеннолетней и шантаже.
В полицию обратилась мать жертвы: она поведала, что дочь рассказала ей о том, что ее изнасиловал знакомый, который после начал угрожать ей, что разошлет интимные фото, если она кому-то сообщит о произошедшем.
Преступление было совершено 19-летним молодым человеком в отношении 15-летней студентки после совместного распития алкогольных напитков.
Подозреваемого задержали, пока от дачи признательных показаний он отказывается. Официально в Следственном комитете региона информацию не комментировали, пишет URA.RU со ссылкой на свой источник.
Ранее мигрант изнасиловал жительницу Екатеринбурга и преступление на видео.