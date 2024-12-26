Житель Ревды предстанет перед судом за осквернение мемориала

Posted 26 декабря, 08:11
Published 26 декабря, 08:11
Modified 26 декабря, 08:13
Updated 26 декабря, 08:13
Прокуратура Свердловской области направила в областной суд уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Ревды. Мужчина обвиняется в осквернении мемориального комплекса, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне, и в неоднократном нарушении установленного судом административного надзора.
В июле 2024 года, будучи в нетрезвом состоянии, он забрался на постамент мемориала и поджег сигарету от вечного огня. Кроме того, он неоднократно нарушал правила административного надзора, установленные судом, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее в Свердловской области вандалы осквернили могилы поляков.