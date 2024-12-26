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Posted 26 декабря, 08:11

Published 26 декабря, 08:11

Modified 26 декабря, 08:13

Updated 26 декабря, 08:13

Житель Ревды предстанет перед судом за осквернение мемориала

Житель Ревды предстанет перед судом за осквернение мемориала

26 декабря 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
В Ревде местный житель предстанет перед судом за осквернение мемориала и нарушение административного надзора.

Прокуратура Свердловской области направила в областной суд уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Ревды. Мужчина обвиняется в осквернении мемориального комплекса, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне, и в неоднократном нарушении установленного судом административного надзора.

В июле 2024 года, будучи в нетрезвом состоянии, он забрался на постамент мемориала и поджег сигарету от вечного огня. Кроме того, он неоднократно нарушал правила административного надзора, установленные судом, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Вандализм#Екатеринбург#Инцидент
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