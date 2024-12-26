Жителей Свердловской области предупреждают о непогоде из-за сильных ветров

Posted 26 декабря, 08:58
Published 26 декабря, 08:58
Modified 26 декабря, 09:00
Updated 26 декабря, 09:00
Завтра, 27 декабря, на Урале ухудшится погода. МЧС региона предупреждает жителей об опасности.
Скорость ветра в Свердловской области в четверг усилится до 17 метров в секунду, температура воздуха днем составит -5-3 градуса по данным Яндекс.Погоды, вероятен небольшой снег.
Сервис «Ну и погода» сообщает, что утром в Екатеринбурге ожидается -10, днем потеплеет до -6, свердловчан ждет переменная облачность и осадки.
Спасатели настоятельно рекомендуют прикрыть в домах окна и двери и все прочие люки и отверстия, включая вентиляционные, во избежание разрушений.
На улице не рекомендуется приближаться к неустойчивым конструкциям и большим рекламным щитам, а также прятаться под ними или у стен зданий от ветра.
Автотранспорт также не стоит парковать под деревьями и рекламными щитами.
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