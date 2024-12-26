Жители дома на Вые в Нижнем Тагиле пожаловались на отсутствие отопления

Posted 26 декабря, 03:53
Published 26 декабря, 03:53
Modified 26 декабря, 03:55
Updated 26 декабря, 03:55
По словам жильцов дома, их здание обслуживает УК «Содружество». Сейчас проходят судебные заседания по переходу дома в другую УК, однако руководитель организации не хочет отдавать этот дом, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Тагильчане также сообщили, что управляющий самовольно срезал счетчики и теперь во всем доме нет отопления. При этом коммунальщики сообщили, что была авария на линии. Кроме тепла также не было горячей воды. Она появилась вечером, а тепла так и нет.
Жильцы пытаются дозвониться до начальника компании, однако он недоступен.
Ходят сами жильцы, пробуют скинуть воздушные пробки, но почти во всех квартирах проблемы. Никто и ничего сделать не может. Стояки отопления холодные, а на улице минус 11!!! В доме 4 подъезда по 5 этажей!!! Дети и старики… У кого есть обогреватели, все повключали, а дома все-равно холодно, — говорят местные жители.
Напомним, 20 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле на Вагонке из-за ремонтных работ временно отключили горячую воду и электроснабжение.