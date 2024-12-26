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Posted 26 декабря, 03:53

Published 26 декабря, 03:53

Modified 26 декабря, 03:55

Updated 26 декабря, 03:55

Жители дома на Вые в Нижнем Тагиле пожаловались на отсутствие отопления

Жители дома на Вые в Нижнем Тагиле пожаловались на отсутствие отопления

26 декабря 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле жители дома на улице Черных рассказали об отсутствии отопления из-за аварии.

По словам жильцов дома, их здание обслуживает УК «Содружество». Сейчас проходят судебные заседания по переходу дома в другую УК, однако руководитель организации не хочет отдавать этот дом, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Тагильчане также сообщили, что управляющий самовольно срезал счетчики и теперь во всем доме нет отопления. При этом коммунальщики сообщили, что была авария на линии. Кроме тепла также не было горячей воды. Она появилась вечером, а тепла так и нет.

Жильцы пытаются дозвониться до начальника компании, однако он недоступен.

Ходят сами жильцы, пробуют скинуть воздушные пробки, но почти во всех квартирах проблемы. Никто и ничего сделать не может. Стояки отопления холодные, а на улице минус 11!!! В доме 4 подъезда по 5 этажей!!! Дети и старики… У кого есть обогреватели, все повключали, а дома все-равно холодно, — говорят местные жители.

Напомним, 20 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле на Вагонке из-за ремонтных работ временно отключили горячую воду и электроснабжение.

Коммунальное бедствие на Вагонке: тагильчане замерзают без тепла и горячей воды
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