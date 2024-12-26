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Posted 26 декабря, 04:58

Published 26 декабря, 04:58

Modified 26 декабря, 05:00

Updated 26 декабря, 05:00

Жители Вагонки и Выи в Нижнем Тагиле останутся без воды и тепла из-за работ

Жители Вагонки и Выи в Нижнем Тагиле останутся без воды и тепла из-за работ

26 декабря 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле отключат отопление и водоснабжение в районах Вагонки и Выи 27 декабря 2024 года.

В Дзержинском районе коммуникации будут недоступны на улицах Юности, Киевской, Калужской, Урожайной, Алтайской, Валегина, Бобкова, Басова и на Ленинградском проспекте, рассказали в «Горэнерго-НТ».

В микрорайоне Выя воды и тепла не будет на улице Оплетина. Отключение пройдет с 9 часов утра до 15:00. В это время будут проводиться реконструкционные работы.

Напомним, 20 декабря 2024 года на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле отключили воду и теплоснабжение.

В Нижнем Тагиле 3 микрорайона остались без воды из-за аварии на водоводе
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Водоснабжение#Реконструкция#Ленинградский проспект#Отопление#Выя#Отключение#Екатеринбург
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