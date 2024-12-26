Жители Вагонки и Выи в Нижнем Тагиле останутся без воды и тепла из-за работ

Posted 26 декабря, 04:58
Published 26 декабря, 04:58
Modified 26 декабря, 05:00
Updated 26 декабря, 05:00
В Дзержинском районе коммуникации будут недоступны на улицах Юности, Киевской, Калужской, Урожайной, Алтайской, Валегина, Бобкова, Басова и на Ленинградском проспекте, рассказали в «Горэнерго-НТ».
В микрорайоне Выя воды и тепла не будет на улице Оплетина. Отключение пройдет с 9 часов утра до 15:00. В это время будут проводиться реконструкционные работы.
Напомним, 20 декабря 2024 года на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле отключили воду и теплоснабжение.