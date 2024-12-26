tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 10:25

Published 26 декабря, 10:25

Modified 26 декабря, 10:27

Updated 26 декабря, 10:27

Жителям Свердловской области рассказали, как можно защититься от мошенников

Жителям Свердловской области рассказали, как можно защититься от мошенников

26 декабря 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.
Жителям Свердловской области рассказали о том, как можно предостеречься от обмана мошенников, которые звонят под разными предлогами и выманивают деньги.

Так, чаще всего злоумышленники требуют сообщить коды доступа к банковским приложениям, аккаунту на «Госуслугах», перевести деньги на «безопасные» счета якобы из-за взлома, сообщает «4 канал».

Свердловчанам следует помнить, что сотрудники банка и сотовых операторов не звонят сами и не просят сообщать им коды из СМС-сообщений, а также не требуют брать «зеркальные» кредиты и переводить деньги на другие, неизвестные счета.

Кроме того, каждый человек может самостоятельно запретить оформлять на свое имя кредиты и займы. Это можно сделать в банковском приложении или на «Госуслугах».

Напомним, житель Краснотурьинска чуть не отдал аферистам свои деньги. Его спас сотрудник службы приставов.

На побегушках у мошенников: свердловская полиция поймала 60 нечистых на руку курьеров
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники в Свердловской области обманывают людей под видом энергетиковПолиция предупредила жителей Свердловской области о мошенникахПенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам машину и более миллиона рублей
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Криминал#Обман#Кредиты#Мошенники#Госуслуги#Злоумышленники#Екатеринбург#Аферисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика