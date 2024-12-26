Жителям Свердловской области рассказали, как можно защититься от мошенников

Posted 26 декабря, 10:25
Published 26 декабря, 10:25
Modified 26 декабря, 10:27
Updated 26 декабря, 10:27
Так, чаще всего злоумышленники требуют сообщить коды доступа к банковским приложениям, аккаунту на «Госуслугах», перевести деньги на «безопасные» счета якобы из-за взлома, сообщает «4 канал».
Свердловчанам следует помнить, что сотрудники банка и сотовых операторов не звонят сами и не просят сообщать им коды из СМС-сообщений, а также не требуют брать «зеркальные» кредиты и переводить деньги на другие, неизвестные счета.
Кроме того, каждый человек может самостоятельно запретить оформлять на свое имя кредиты и займы. Это можно сделать в банковском приложении или на «Госуслугах».
Напомним, житель Краснотурьинска чуть не отдал аферистам свои деньги. Его спас сотрудник службы приставов.