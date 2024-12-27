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Posted 27 декабря, 13:41

Published 27 декабря, 13:41

Modified 27 декабря, 13:43

Updated 27 декабря, 13:43

Чищеная картошка пролежит два дня и не потемнеет: 4 хитрые поварские штучки

Чищеная картошка пролежит два дня и не потемнеет: 4 хитрые поварские штучки

27 декабря 2024, 13:41
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Картошка, с которой сняли кожуру, быстро темнеет и покрывается корочкой. Выглядят такие клубни неаппетитно. Если вы очистили картофель заранее и не собираетесь его сразу готовить, попробуйте сохранить белоснежный цвет, используя проверенные хитрости опытных поваров.

Замачивание в холодной воде

Если вы хотите сохранить белизну вашей картошки, ничто не сравнится с обычным замачиванием. Когда вы очищаете картофель, на его поверхности остаются вещества, которые окисляются при контакте с воздухом. Замачивание в холодной воде помогает замедлить этот процесс, уменьшая воздействие кислорода.

Очищенные клубни положите в миску с холодной водой. Убедитесь, что все картофелины полностью погружены, иначе некоторые участки могут начать темнеть.

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Использование лимонного сока

Лимонный сок содержит кислоты, который создает защитный слой и не позволяет кислороду вступать в реакцию с картофелем. Для этого способа просто добавьте несколько столовых ложек лимонного сока в миску с водой и положите туда очищенные клубни. Это не только сохранит цвет, но и добавит нотку цитрусового аромата при готовке!

Использование уксуса

Уксус, как и лимонный сок, содержит кислоту, которая блокирует окислительные процессы.

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Смешайте один стакан уксуса с тремя стаканами воды и замочите в этой жидкости очищенные клубни. Ждите около 10-15 минут, после чего промойте картошку в чистой воде, чтобы избавиться от кислоты.

Пищевая пленка

Очищенный картофель плотно оборачивают пленкой и убирают в холодильник. Так он не испортится 2 дня. Вот только каждую картофелину нужно заворачивать в плёнку по отдельности. Этот процесс может оказаться довольно трудоемким, — советует ИА Nord-news.

Ранее эксперты дали ответ на вопрос, можно ли есть проросшую картошку.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Кулинария#Уксус#Картошка#КЦ#Еда и напитки#Лимонный сок#Хранение продуктов#Советы по готовке#Замачивание#Пищевая пленка
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