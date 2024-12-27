Чищеная картошка пролежит два дня и не потемнеет: 4 хитрые поварские штучки

Posted 27 декабря, 13:41
Published 27 декабря, 13:41
Modified 27 декабря, 13:43
Updated 27 декабря, 13:43
Если вы хотите сохранить белизну вашей картошки, ничто не сравнится с обычным замачиванием. Когда вы очищаете картофель, на его поверхности остаются вещества, которые окисляются при контакте с воздухом. Замачивание в холодной воде помогает замедлить этот процесс, уменьшая воздействие кислорода.
Очищенные клубни положите в миску с холодной водой. Убедитесь, что все картофелины полностью погружены, иначе некоторые участки могут начать темнеть.
Лимонный сок содержит кислоты, который создает защитный слой и не позволяет кислороду вступать в реакцию с картофелем. Для этого способа просто добавьте несколько столовых ложек лимонного сока в миску с водой и положите туда очищенные клубни. Это не только сохранит цвет, но и добавит нотку цитрусового аромата при готовке!
Уксус, как и лимонный сок, содержит кислоту, которая блокирует окислительные процессы.
Смешайте один стакан уксуса с тремя стаканами воды и замочите в этой жидкости очищенные клубни. Ждите около 10-15 минут, после чего промойте картошку в чистой воде, чтобы избавиться от кислоты.
Очищенный картофель плотно оборачивают пленкой и убирают в холодильник. Так он не испортится 2 дня. Вот только каждую картофелину нужно заворачивать в плёнку по отдельности. Этот процесс может оказаться довольно трудоемким, — советует ИА Nord-news.
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