Чищеная картошка пролежит два дня и не потемнеет: 4 хитрые поварские штучки

Лимонный сок содержит кислоты, который создает защитный слой и не позволяет кислороду вступать в реакцию с картофелем. Для этого способа просто добавьте несколько столовых ложек лимонного сока в миску с водой и положите туда очищенные клубни. Это не только сохранит цвет, но и добавит нотку цитрусового аромата при готовке!