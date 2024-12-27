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Posted 27 декабря, 04:39

Published 27 декабря, 04:39

Modified 27 декабря, 04:41

Updated 27 декабря, 04:41

Электрички в Свердловской области в новогодние праздники будут ездить по другому пути

Электрички в Свердловской области в новогодние праздники будут ездить по другому пути

27 декабря 2024, 04:39
Фото: 1MI.
В Свердловской области будут изменены маршруты электропоездов на период зимних праздников — с 28 декабря по 9 января 2024 года. Также отменят некоторые рейсы, которые ездят только в будни.

Так, дополнительные рейсы будут следовать из Челябинска в Екатеринбург и обратно 31 декабря, 1, 2, а также 7–9 января, рассказали в пресс-службе СвЖД.

Из Екатеринбурга в Челябинскую область транспорт будет возить пассажиров три раза ежедневно с 27 декабря по 13 января.

Пассажиры, едущие из уральской столицы в Нижний Тагил, смогут добираться на допрейсах с 30 декабря до конца праздников. 28 декабря транспорт ездить не будет.

Также сообщается, что 29 декабря по 8 января не будут ездить поезда Керамик — Нижний Тагил и Сысерть — Екатеринбург.

Дополнительные составы выведены на маршруты из аэропорта Кольцово 29 декабря и 5 января, отменены 31 декабря и 1 января. Также изменился и порядок поездов «Финист». Например, по маршруту №7051 Екатеринбург — Шаля назначены дополнительные поездки на 28 и 29 декабря, а также на 8 января. Отменен выезд по маршруту 27 декабря, — рассказали в транспортной организации.

Напомним, в Дни святого Симеона жители Екатеринбурга смогут бесплатно поехать в Верхотурье на электричке.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Пассажиры#Челябинск#Новогодние праздники#Маршрут#Сысерть#Общественный транспорт#Электрички#Екатеринбург
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