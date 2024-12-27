Электрички в Свердловской области в новогодние праздники будут ездить по другому пути

Posted 27 декабря, 04:39
Published 27 декабря, 04:39
Modified 27 декабря, 04:41
Updated 27 декабря, 04:41
Так, дополнительные рейсы будут следовать из Челябинска в Екатеринбург и обратно 31 декабря, 1, 2, а также 7–9 января, рассказали в пресс-службе СвЖД.
Из Екатеринбурга в Челябинскую область транспорт будет возить пассажиров три раза ежедневно с 27 декабря по 13 января.
Пассажиры, едущие из уральской столицы в Нижний Тагил, смогут добираться на допрейсах с 30 декабря до конца праздников. 28 декабря транспорт ездить не будет.
Также сообщается, что 29 декабря по 8 января не будут ездить поезда Керамик — Нижний Тагил и Сысерть — Екатеринбург.
Дополнительные составы выведены на маршруты из аэропорта Кольцово 29 декабря и 5 января, отменены 31 декабря и 1 января. Также изменился и порядок поездов «Финист». Например, по маршруту №7051 Екатеринбург — Шаля назначены дополнительные поездки на 28 и 29 декабря, а также на 8 января. Отменен выезд по маршруту 27 декабря, — рассказали в транспортной организации.
Напомним, в Дни святого Симеона жители Екатеринбурга смогут бесплатно поехать в Верхотурье на электричке.