Гололед и пожилые люди: как уберечься от травм при падении

Надеть несколько слоев одежды — фуфайку, теплую кофту или свитер, а потом пуховое пальто — отличное решение. Ведь все это призвано смягчить удар при падении на твердую поверхность. На голове обязательно должна быть шапка или хотя бы капюшон — они защитят голову от удара об лед. Что касается обуви, то к ее выбору стоит подойти особенно тщательно: желательна сплошная, рифленая, нескользящая подошва.