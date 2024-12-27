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Posted 27 декабря, 11:05

Published 27 декабря, 11:05

Modified 27 декабря, 11:07

Updated 27 декабря, 11:07

Гололед и пожилые люди: как уберечься от травм при падении

Гололед и пожилые люди: как уберечься от травм при падении

27 декабря 2024, 11:05
Фото: freepik.com. Гололед и пожилые люди: как уберечься от травм при падении
Зима, как известно, травмоопасное время. Гололед не щадит никого — поскользнуться и упасть может каждый. Но самые плачевные последствия имеют пожилые люди для них падение может оказаться фатальным или же чревато долгим восстановлением. Как же уберечь себя от сезонных проблем?

Почему пожилые в зоне риска?

Люди почтенного возраста ожидаемо становятся жертвами скользких зимних улиц. Из-за халатности коммунальщиков, которые не расчищают дорожки ото льда и не посыпают песком обледенелые участки, страдают пешеходы. По статистике, каждый третий гражданин старше 65 лет и каждый второй человек старше 80 лет, хоть раз падает зимой.

Причин тому много: это и заболевания опорно-двигательного аппарата, и возрастное головокружение, вызванное перепадами давления, и мышечная слабость, и нарушение координации.

Такие заболевания, как артрит, остеохондроз, остеоартроз, подагра, ревматизм, — все они вызывают боль при движении и служат частой причиной падений у людей пожилого возраста, — говорит в интервью «Газете» врач-терапевт Любовь Шитикова.

У травматологов тоже есть своя статистика, которая показывает: наиболее уязвимы у пожилых — верхние и нижние конечности. Поэтому на первом месте по частоте случаются переломы ключицы, переломы костей рук (со смещением) и переломы шейки бедра. Также нередки переломы костей таза и черепно-мозговые травмы.

По статистике, каждый третий гражданин старше 65 лет и каждый второй человек старше 80 лет, хоть раз падает зимой
По статистике, каждый третий гражданин старше 65 лет и каждый второй человек старше 80 лет, хоть раз падает зимой. Фото: 1MI

Полезное упражнение

В этой связи специалисты советуют уменьшить высоту падения и присесть, тогда есть большая вероятность, что падение обойдется без травм.

Чтобы ваши мышцы запомнили это движение, регулярно выполняйте упражнения на приседание у себя дома в своем темпе в соответствии с возрастными особенностями организма (аккуратно, медленно с опорой). Самое безопасное положение тела при падении в гололед — это поза эмбриона. Втяните голову в плечи, подбородок прижмите к груди, локти — к туловищу (ни в коем случае не подставляйте под себя руки), ноги согните в коленях и падайте на бок. Также можно дополнительно защитить голову, закрыв ее руками, — объясняет врач Шитикова.
В гололед специалисты советуют уменьшить высоту падения и присесть, тогда есть большая вероятность, что падение обойдется без травм
В гололед специалисты советуют уменьшить высоту падения и присесть, тогда есть большая вероятность, что падение обойдется без травм. Фото: freepik.com

Правила безопасности

Но каким бы безопасным ни было падение, лучше вообще до него не доводить. Для этого важно соблюдать следующие правила.

Одежда и обувь

Надеть несколько слоев одежды — фуфайку, теплую кофту или свитер, а потом пуховое пальто — отличное решение. Ведь все это призвано смягчить удар при падении на твердую поверхность. На голове обязательно должна быть шапка или хотя бы капюшон — они защитят голову от удара об лед. Что касается обуви, то к ее выбору стоит подойти особенно тщательно: желательна сплошная, рифленая, нескользящая подошва.

Зимой в гололед, чтобы обезопасить себя от паденя, следует надеть несколько слоев одежды, а потом пуховое пальто, шапку и капюшон и нескользящую обувь
Зимой в гололед, чтобы обезопасить себя от паденя, следует надеть несколько слоев одежды, а потом пуховое пальто, шапку и капюшон и нескользящую обувь. Фото: freepik.com

Дополнительные средства

Чтобы облегчить передвижение по льду, можно воспользоваться тростью или ходунками — они помогут сохранить равновесие. Если не уверены в подошве, надевайте специальные протекторы (с насечками или шипами).

Чтобы облегчить передвижение по льду, можно воспользоваться тростью или ходунками — они помогут сохранить равновесие
Чтобы облегчить передвижение по льду, можно воспользоваться тростью или ходунками — они помогут сохранить равновесие. Фото: freepik.com

Ходьба

Шаги важно делать небольшими и частыми. Колени нужно слегка согнуть. Старайтесь ставить ногу полностью, избегая перекатывания с передней части стопы на пятку. Активно размахивайте руками — большая амплитуда поможет сохранить равновесие. Купите перчатки, чтобы не держать руки в карманах! Нести покупки из магазина лучше не в тележке, а в руках, так как тяжелые сумки обеспечат дополнительную устойчивость.

Зимой в гололед шаги важно делать небольшими и частыми, колени слегка согнуть, ставить ногу полностью со стопы на пятку, размахивать руками
Зимой в гололед шаги важно делать небольшими и частыми, колени слегка согнуть, ставить ногу полностью со стопы на пятку, размахивать руками. Фото: freepik.com

Что делать, если уже упал

  • Если вы уже упали, не нужно паниковать. Прислушайтесь к ощущениям — нет ли сильной боли, вызванной переломами или вывихом.
  • При отсутствии таковой, попробуйте сесть — не торопитесь, делайте все медленно, чтобы не спровоцировать головокружение.
  • По возможности встаньте сначала на одно колено, затем на другое. Опирайтесь на более сильную ногу. Если рядом есть устойчивая опора — держитесь за нее.
  • Позовите на помощь. Если вокруг никого нет, позвоните близким. Попросите внуков настроить для вас кнопки быстрого дозвона на телефоны родных, соседей, друзей, а также номер экстренной службы 112.
  • После падения нужно обязательно обратиться к врачу, даже если вы считаете, что отделались лишь ушибами. Некоторые переломы изначально могут и не проявиться, только врач в условия стационара определит степень повреждений.
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