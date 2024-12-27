Гололед и пожилые люди: как уберечься от травм при падении

Posted 27 декабря, 11:05
Published 27 декабря, 11:05
Modified 27 декабря, 11:07
Updated 27 декабря, 11:07
Люди почтенного возраста ожидаемо становятся жертвами скользких зимних улиц. Из-за халатности коммунальщиков, которые не расчищают дорожки ото льда и не посыпают песком обледенелые участки, страдают пешеходы. По статистике, каждый третий гражданин старше 65 лет и каждый второй человек старше 80 лет, хоть раз падает зимой.
Причин тому много: это и заболевания опорно-двигательного аппарата, и возрастное головокружение, вызванное перепадами давления, и мышечная слабость, и нарушение координации.
Такие заболевания, как артрит, остеохондроз, остеоартроз, подагра, ревматизм, — все они вызывают боль при движении и служат частой причиной падений у людей пожилого возраста, — говорит в интервью «Газете» врач-терапевт Любовь Шитикова.
У травматологов тоже есть своя статистика, которая показывает: наиболее уязвимы у пожилых — верхние и нижние конечности. Поэтому на первом месте по частоте случаются переломы ключицы, переломы костей рук (со смещением) и переломы шейки бедра. Также нередки переломы костей таза и черепно-мозговые травмы.
В этой связи специалисты советуют уменьшить высоту падения и присесть, тогда есть большая вероятность, что падение обойдется без травм.
Чтобы ваши мышцы запомнили это движение, регулярно выполняйте упражнения на приседание у себя дома в своем темпе в соответствии с возрастными особенностями организма (аккуратно, медленно с опорой). Самое безопасное положение тела при падении в гололед — это поза эмбриона. Втяните голову в плечи, подбородок прижмите к груди, локти — к туловищу (ни в коем случае не подставляйте под себя руки), ноги согните в коленях и падайте на бок. Также можно дополнительно защитить голову, закрыв ее руками, — объясняет врач Шитикова.
Но каким бы безопасным ни было падение, лучше вообще до него не доводить. Для этого важно соблюдать следующие правила.
Надеть несколько слоев одежды — фуфайку, теплую кофту или свитер, а потом пуховое пальто — отличное решение. Ведь все это призвано смягчить удар при падении на твердую поверхность. На голове обязательно должна быть шапка или хотя бы капюшон — они защитят голову от удара об лед. Что касается обуви, то к ее выбору стоит подойти особенно тщательно: желательна сплошная, рифленая, нескользящая подошва.
Чтобы облегчить передвижение по льду, можно воспользоваться тростью или ходунками — они помогут сохранить равновесие. Если не уверены в подошве, надевайте специальные протекторы (с насечками или шипами).
Шаги важно делать небольшими и частыми. Колени нужно слегка согнуть. Старайтесь ставить ногу полностью, избегая перекатывания с передней части стопы на пятку. Активно размахивайте руками — большая амплитуда поможет сохранить равновесие. Купите перчатки, чтобы не держать руки в карманах! Нести покупки из магазина лучше не в тележке, а в руках, так как тяжелые сумки обеспечат дополнительную устойчивость.