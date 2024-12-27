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Posted 27 декабря, 16:25

Published 27 декабря, 16:25

Modified 27 декабря, 16:27

Updated 27 декабря, 16:27

В Екатеринбурге женщину с ребенком на руках ограбили на улице

Iphone за 150 тысяч рублей украл неизвестный у девушки с ребенком на руках

27 декабря 2024, 16:25
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге женщину с ребенком на руках ограбили на улице

Ранним утром в Екатеринбурге юная мама шла по улице с ребенком на руках, в это время у нее украли дорогостоящий телефон.

26 декабря в 10 утра молодая мама со своим чадом на руках стала жертвой ограбления. Прямо посреди улицы 8 марта в Екатеринбурге неизвестный человек вытащил у девушки дорогостоящий телефон известного американского бренда.

На записи с камеры наблюдения, возможно, запечатлен человек, совершивший кражу. Навстречу маме с малышом на руках идет человек, когда они проходят мимо друг друга, неизвестный разворачивается и движется за пострадавшей.

Видео: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Девушка распространяет видео в социальных сетях в надежде, что кто-либо узнает похитителя. Также она обещает вознаграждение за любую информацию, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Гражданка, проживающая в Екатеринбурге, уже подала заявление в органы правопорядка. Размер ущерба составил 150 тысяч рублей.

Ранее на улице Екатеринбурга пенсионерку обокрали под предлогом помочь понести сумку.

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