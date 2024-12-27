Iphone за 150 тысяч рублей украл неизвестный у девушки с ребенком на руках

Posted 27 декабря, 16:25
Published 27 декабря, 16:25
Modified 27 декабря, 16:27
Updated 27 декабря, 16:27
26 декабря в 10 утра молодая мама со своим чадом на руках стала жертвой ограбления. Прямо посреди улицы 8 марта в Екатеринбурге неизвестный человек вытащил у девушки дорогостоящий телефон известного американского бренда.
На записи с камеры наблюдения, возможно, запечатлен человек, совершивший кражу. Навстречу маме с малышом на руках идет человек, когда они проходят мимо друг друга, неизвестный разворачивается и движется за пострадавшей.
Девушка распространяет видео в социальных сетях в надежде, что кто-либо узнает похитителя. Также она обещает вознаграждение за любую информацию, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Гражданка, проживающая в Екатеринбурге, уже подала заявление в органы правопорядка. Размер ущерба составил 150 тысяч рублей.
Ранее на улице Екатеринбурга пенсионерку обокрали под предлогом помочь понести сумку.